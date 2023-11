Ano ang 10-foot rule?

Sa mundo ng retail, maraming mga diskarte at diskarte ang ginagamit upang maakit ang mga customer at mapalakas ang mga benta. Ang isang ganoong diskarte ay ang 10-foot rule, isang simple ngunit epektibong diskarte na malawakang pinagtibay ng mga negosyo sa iba't ibang industriya. Ngunit ano nga ba ang 10-foot rule at paano ito gumagana?

Ang 10-foot rule ay isang customer service guideline na nagmumungkahi na ang mga empleyado ay dapat kilalanin at makipag-ugnayan sa sinumang customer sa loob ng 10-foot radius. Ang ideya sa likod ng panuntunang ito ay lumikha ng nakakaengganyo at matulungin na kapaligiran para sa mga customer, na tinitiyak na sila ay pinahahalagahan at hinihikayat na bumili.

Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga customer sa malapit, ang mga empleyado ay maaaring magsimula ng mga pag-uusap, mag-alok ng tulong, at magbigay ng impormasyon tungkol sa mga produkto o serbisyo. Ang proactive na diskarte na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan ng customer ngunit pinapataas din ang posibilidad na gumawa ng isang benta.

FAQ:

Q: Saan nagmula ang 10-foot rule?

A: Ang 10-foot na panuntunan ay pinaniniwalaang nagmula sa industriya ng tingi, kung saan ito ay malawakang ginagawa sa loob ng maraming taon.

Q: Ang 10-foot rule ba ay naaangkop sa lahat ng negosyo?

A: Bagama't karaniwang ginagamit ang 10-foot na panuntunan sa mga retail na setting, maaari rin itong ilapat sa iba pang mga industriya gaya ng hospitality, restaurant, at maging ang mga online na negosyo. Ang susi ay upang iakma ang konsepto upang umangkop sa mga partikular na pangangailangan at kalagayan ng bawat negosyo.

Q: Mayroon bang anumang mga kakulangan sa 10-foot rule?

A: Bagama't ang 10-foot na panuntunan ay maaaring maging lubos na epektibo sa pakikipag-ugnayan sa mga customer, mahalaga para sa mga empleyado na magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagiging matulungin at paggalang sa personal na espasyo ng mga customer. Maaaring mas gusto ng ilang customer na mag-browse nang walang agarang pakikipag-ugnayan, kaya napakahalaga para sa mga empleyado na maging mapagmasid at tumutugon sa mga indibidwal na pahiwatig.

Sa konklusyon, ang 10-foot rule ay isang diskarte sa serbisyo sa customer na naghihikayat sa mga empleyado na makipag-ugnayan sa mga customer sa loob ng 10-foot radius. Sa pamamagitan ng aktibong pagkilala sa mga customer at pag-aalok ng tulong, ang mga negosyo ay maaaring lumikha ng isang positibo at personalized na karanasan na sa huli ay humahantong sa pagtaas ng mga benta at kasiyahan ng customer. Kaya, sa susunod na pumasok ka sa isang tindahan, huwag magtaka kung may isang empleyado na lalapit sa iyo nang may magiliw na pagbati – sinusunod lang nila ang 10-foot rule!