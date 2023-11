By

Ano ang 10-foot rule sa Walmart?

Ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay matagal nang kilala para sa customer-centric na diskarte nito. Ang isa sa mga pangunahing diskarte na ginagamit ng kumpanya upang mapahusay ang karanasan ng customer ay ang pagpapatupad ng "10-foot rule." Ang panuntunang ito, na naging kasingkahulugan ng pangako ng Walmart sa pambihirang serbisyo, ay nangangailangan ng mga empleyado na kilalanin at tulungan ang sinumang customer sa loob ng 10 talampakan mula sa kanila.

Ang 10-foot na panuntunan ay isang simple ngunit makapangyarihang konsepto na naglalayong tiyakin na walang customer na hindi napapansin o nakakaramdam ng hindi pinapansin habang namimili sa Walmart. Hinihikayat nito ang mga empleyado na maging maagap sa pakikipag-ugnayan sa mga customer, pag-aalok ng tulong, at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa panuntunang ito, nilalayon ng Walmart na lumikha ng isang nakakaengganyo at kapaki-pakinabang na kapaligiran para sa mga mamimili, na nagsusulong ng positibong karanasan sa pamimili.

FAQ:

Q: Paano gumagana ang 10-foot rule?

A: Ang 10-foot rule ay nangangailangan ng mga empleyado ng Walmart na makipag-eye contact, bumati, at mag-alok ng tulong sa sinumang customer sa loob ng 10 talampakan mula sa kanila. Maaaring kabilang dito ang pagsagot sa mga tanong, pagbibigay ng mga direksyon, o pagtulong sa mga rekomendasyon ng produkto.

Q: Bakit may 10-foot rule ang Walmart?

A: Naniniwala ang Walmart na ang pambihirang serbisyo sa customer ay mahalaga para sa pagbuo ng katapatan at kasiyahan ng customer. Tinitiyak ng 10-foot na panuntunan na nararamdaman ng bawat customer na pinahahalagahan at natatanggap ang tulong na kailangan nila, na nagpapahusay sa kanilang pangkalahatang karanasan sa pamimili.

Q: Nalalapat ba ang 10-foot na panuntunan sa lahat ng empleyado ng Walmart?

A: Oo, ang 10-foot rule ay nalalapat sa lahat ng empleyado, anuman ang kanilang posisyon o departamento sa loob ng tindahan. Mula sa mga cashier hanggang sa mga stocker, ang bawat empleyado ay inaasahang sumunod sa panuntunang ito at unahin ang pakikipag-ugnayan sa customer.

Q: Paano nakikinabang ang 10-foot rule sa mga customer?

A: Tinitiyak ng 10-foot rule na ang mga customer ay makakatanggap ng agarang atensyon at tulong kapag kinakailangan. Inaalis nito ang pagkabigo sa paghahanap ng tulong o pakiramdam na hindi pinansin, na ginagawang mas maginhawa at kasiya-siya ang karanasan sa pamimili.

Q: Ang 10-foot rule ba ay natatangi sa Walmart?

A: Bagama't ang ibang mga retailer ay maaaring may katulad na mga alituntunin sa serbisyo sa customer, ang 10-foot na panuntunan ay naging kasingkahulugan ng pangako ng Walmart sa pambihirang serbisyo. Ito ay naging pundasyon ng customer-centric na diskarte ng kumpanya sa loob ng maraming taon.

Bilang konklusyon, ang 10-foot rule sa Walmart ay isang diskarte sa serbisyo sa customer na nangangailangan ng mga empleyado na kilalanin at tulungan ang sinumang customer sa loob ng 10 talampakan mula sa kanila. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng panuntunang ito, nilalayon ng Walmart na lumikha ng isang nakakaengganyo at kapaki-pakinabang na kapaligiran, na tinitiyak na ang bawat customer ay nararamdaman na pinahahalagahan at natatanggap ang tulong na kailangan nila.