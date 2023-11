Ano ang mas malaki kaysa sa Walmart?

Sa mundo ng retail, kakaunti ang mga pangalan na may kasing bigat gaya ng Walmart. Sa mga malalawak na tindahan nito, malawak na hanay ng produkto, at presensya sa buong mundo, naging magkasingkahulugan ang retail giant sa laki at sukat. Gayunpaman, may ilang entity na maaaring mag-claim na mas malaki pa sila kaysa sa Walmart sa ilang partikular na aspeto. Tuklasin natin ang ilan sa mga entity na ito na mas malaki kaysa sa buhay at kung paano ihambing ang mga ito sa retail behemoth.

Amazon: Ang E-Commerce Giant

Pagdating sa online retail, ang Amazon ang naghahari. Itinatag ni Jeff Bezos noong 1994, ang Amazon ay lumago nang husto upang maging pinakamalaking online marketplace sa mundo. Sa malawak na seleksyon ng mga produkto, mabilis na opsyon sa paghahatid, at patuloy na lumalawak na hanay ng mga serbisyo, binago ng Amazon ang paraan ng pamimili ng mga tao. Ang market capitalization nito, na sumusukat sa kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng kumpanya, ay kadalasang lumalampas sa Walmart, na ginagawa itong pinakamalaking retailer sa mundo ayon sa sukatan na ito.

Alibaba: Ang Chinese E-Commerce Powerhouse

Habang ang Amazon ay nangingibabaw sa online retail space sa buong mundo, ang Alibaba ay may katulad na posisyon sa China. Itinatag ni Jack Ma noong 1999, ang Alibaba ay lumago sa isang kalipunan ng mga platform ng e-commerce, mga serbisyo sa cloud computing, at mga digital na sistema ng pagbabayad. Sa mga marketplace nito tulad ng Taobao at Tmall, ang Alibaba ay naging go-to platform para sa milyun-milyong Chinese consumer. Sa mga tuntunin ng taunang gross merchandise volume (GMV), na sumusukat sa kabuuang halaga ng mga produktong ibinebenta sa isang platform, patuloy na nahihigitan ng Alibaba ang Walmart.

FAQ:

Q: Ano ang market capitalization?

A: Ang market capitalization, kadalasang tinutukoy bilang market cap, ay ang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng kumpanya. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasalukuyang presyo ng bahagi sa kabuuang bilang ng mga natitirang bahagi. Ginagamit ang market cap upang matukoy ang laki at halaga ng isang kumpanya.

Q: Ano ang gross merchandise volume (GMV)?

A: Ang kabuuang dami ng merchandise ay isang sukatan na ginagamit sa e-commerce upang sukatin ang kabuuang halaga ng mga produkto na ibinebenta sa isang platform sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon. Kabilang dito ang halaga ng lahat ng produktong ibinebenta, hindi alintana kung ang platform mismo ang nagmamay-ari ng mga produkto o nagsisilbing facilitator sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta.

Sa konklusyon, habang ang Walmart ay nananatiling isang retail na higante, may mga entity na nahihigitan ito sa ilang aspeto. Ang Amazon ay nangingibabaw sa online retail space sa buong mundo, habang ang Alibaba ay may katulad na posisyon sa China. Ang mga kumpanyang ito ay gumamit ng teknolohiya at inobasyon upang maabot ang hindi pa nagagawang antas ng tagumpay, na nagpapakita ng patuloy na umuusbong na katangian ng industriya ng tingi.