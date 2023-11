By

Anong mga kumpanya ng fast food ang pag-aari ng China?

Sa mga nakalipas na taon, ang China ay gumagawa ng makabuluhang pamumuhunan sa iba't ibang industriya sa buong mundo, kabilang ang sektor ng fast food. Ilang kilalang fast food chain ang naging bahagi ng mga kumpanyang pag-aari ng Chinese, na humahantong sa mga tanong tungkol sa impluwensya at epekto ng mga pagkuha na ito. Tingnan natin ang ilan sa mga pangunahing kumpanya ng fast food na ngayon ay pag-aari ng China.

McDonald's: Ang isa sa mga pinaka-iconic na fast food chain sa buong mundo, ang McDonald's, ay may malaking presensya sa China. Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang ang McDonald's ay may malakas na panghahawakan sa merkado ng Tsino, hindi ito pagmamay-ari ng isang kumpanyang Tsino. Ang karamihan sa mga restaurant ng McDonald's sa China ay pinamamahalaan ng isang strategic partner, CITIC Limited, at CITIC Capital, isang Chinese state-owned investment company.

Pizza Huts: Ang Pizza Hut, isang sikat na chain ng pizza, ay hindi rin pag-aari ng isang kumpanyang Tsino. Ito ay isang subsidiary ng Yum! Brands, isang American fast food corporation. Gayunpaman, Yum! Ang mga tatak ay may malakas na presensya sa China, na may maraming lokasyon ng Pizza Hut sa buong bansa.

KFC: KFC, isa pang kilalang brand sa ilalim ng Yum! Mga tatak, ay may makabuluhang presensya sa China. Sa katunayan, ang China ay isa sa pinakamalaking merkado para sa KFC sa buong mundo. Habang ang KFC ay hindi pag-aari ng isang kumpanyang Tsino, Yum! Nagtatag ang Brands ng hiwalay na entity na tinatawag na Yum China Holdings para pamahalaan ang mga operasyon nito sa bansa.

FAQ:

Q: Mayroon bang mga pangunahing fast food chain na pag-aari ng mga kumpanyang Tsino?

A: Bagama't walang mga pangunahing fast food chain na ganap na pagmamay-ari ng mga kumpanyang Tsino, ang ilang chain ay may malaking presensya sa China dahil sa mga partnership o subsidiary.

Q: Pag-aari ba ng China ang McDonald's?

A: Hindi, ang McDonald's ay hindi pagmamay-ari ng isang kumpanyang Tsino. Gayunpaman, mayroon itong madiskarteng pakikipagsosyo sa CITIC Limited at CITIC Capital upang patakbuhin ang mga restaurant nito sa China.

Q: Sino ang nagmamay-ari ng Pizza Hut?

A: Ang Pizza Hut ay isang subsidiary ng Yum! Brands, isang American fast food corporation. Yum! Ang mga tatak ay may malakas na presensya sa China, kabilang ang maraming lokasyon ng Pizza Hut.

Q: Ang KFC ba ay pagmamay-ari ng China?

A: Hindi, ang KFC ay hindi pagmamay-ari ng isang kumpanyang Tsino. Ito ay isang tatak sa ilalim ng Yum! Brands, na may hiwalay na entity na tinatawag na Yum China Holdings para pamahalaan ang mga operasyon nito sa China.

Bilang konklusyon, habang ang China ay gumawa ng malalaking pamumuhunan sa iba't ibang industriya sa buong mundo, kabilang ang sektor ng fast food, ang mga pangunahing fast food chain tulad ng McDonald's, Pizza Hut, at KFC ay hindi pag-aari ng mga kumpanyang Tsino. Gayunpaman, ang mga chain na ito ay may malakas na presensya sa China dahil sa mga partnership, subsidiary, o hiwalay na entity na itinatag upang pamahalaan ang mga operasyon sa bansa.