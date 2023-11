By

Anong pamilya ang nagmamay-ari ng Walmart?

Sa mundo ng retail, naninindigan ang Walmart bilang isang napakalaking puwersa, na nangingibabaw sa merkado kasama ang malawak nitong network ng mga tindahan at online presence. Ngunit naisip mo na ba kung sino ang nagmamay-ari ng retail giant na ito? Sino ang pamilya sa likod ng tagumpay ng Walmart? Sumisid tayo sa kuwento ng pamilyang Walton, ang mga may-ari ng Walmart.

Ang pamilyang Walton, na pinamumunuan ng yumaong si Sam Walton, ang ipinagmamalaking may-ari ng Walmart. Itinatag ni Sam Walton ang kumpanya noong 1962, simula sa isang tindahan sa Rogers, Arkansas. Sa kanyang pananaw sa pagbibigay ng mga abot-kayang produkto sa mga customer, mabilis na lumago ang Walmart, pinalawak ang abot nito sa buong Estados Unidos at kalaunan ay naging pandaigdigan.

Ngayon, ang pagmamay-ari ng pamilyang Walton sa Walmart ay sa pamamagitan ng kanilang holding company, Walton Enterprises LLC. Ang kumpanyang ito ay nagsisilbing investment vehicle ng pamilya, na namamahala sa kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart at iba pang mga negosyo. Habang ang Walmart ay isang pampublikong kinakalakal na kumpanya, ang karamihan sa mga bahagi nito ay hawak ng pamilyang Walton.

Dahil sa pagmamay-ari ng pamilya sa Walmart, naging isa sila sa pinakamayamang pamilya sa mundo. Ayon sa Forbes, ang pamilyang Walton ay patuloy na nagraranggo sa mga nangungunang pinakamayayamang pamilya sa buong mundo, na ang kanilang kayamanan ay pangunahing nagmula sa kanilang mga Walmart holdings.

FAQ:

T: Magkano sa Walmart ang pagmamay-ari ng pamilyang Walton?

A: Ang pamilyang Walton ay nagmamay-ari ng humigit-kumulang 50% ng mga bahagi ng Walmart, na ginagawa silang mga mayoryang shareholder.

T: Sino ang mga kasalukuyang miyembro ng pamilyang Walton?

A: Kasama sa mga kasalukuyang miyembro ng pamilyang Walton sina Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, at Christy Walton.

T: Gaano kasangkot ang pamilya Walton sa pang-araw-araw na operasyon ng Walmart?

A: Bagama't ang pamilyang Walton ay hindi direktang kasangkot sa pang-araw-araw na operasyon ng Walmart, mayroon silang mga kinatawan sa board of directors ng kumpanya at may mahalagang papel sa paghubog ng pangmatagalang diskarte ng kumpanya.

T: Ang pamilyang Walton ba ay may iba pang interes sa negosyo?

A: Oo, pinag-iba ng pamilyang Walton ang kanilang mga pamumuhunan lampas sa Walmart. Mayroon silang mga interes sa iba't ibang sektor, kabilang ang real estate, pananalapi, at pagkakawanggawa.

Bilang konklusyon, ang pamilyang Walton ay ang ipinagmamalaking may-ari ng Walmart, na ang kanilang stake sa pagmamay-ari ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Walton Enterprises LLC. Ang kanilang pananaw at dedikasyon sa pagbibigay ng mga abot-kayang produkto ang nagtulak sa Walmart na maging ang retail giant sa kasalukuyan. Habang patuloy na hinuhubog ng pamilya ang kinabukasan ng kumpanya, nananatiling makabuluhan ang kanilang impluwensya sa industriya ng tingi.