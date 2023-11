Anong pamilya ang pagmamay-ari ng Walmart?

Sa larangan ng mga retail na higante, ang Walmart ay naninindigan bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang at matagumpay na kumpanya sa mundo. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at malawak na hanay ng mga produkto, ang Walmart ay naging isang pambahay na pangalan para sa milyun-milyong mamimili. Gayunpaman, pagdating sa pagmamay-ari, ang sagot sa tanong na "Anong pamilya ang pagmamay-ari ng Walmart?" ay hindi kasing tapat ng maaaring isipin ng isa.

Ang Walmart ay isang pampublikong kinakalakal na kumpanya, na nangangahulugang ito ay pag-aari ng mga shareholder na may hawak ng stock nito. Ang pamilyang Walton, gayunpaman, ay may malaking stake sa kumpanya at may mahalagang papel sa tagumpay nito. Ang patriarch ng pamilya, si Sam Walton, ay nagtatag ng Walmart noong 1962, at ang kanyang mga inapo ay patuloy na aktibong nakikilahok sa mga operasyon ng kumpanya.

FAQ:

T: Sino ang mga miyembro ng pamilyang Walton?

A: Kasama sa pamilyang Walton ang ilang miyembro, gaya nina Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, at Christy Walton, bukod sa iba pa. Ang mga indibidwal na ito ay mga inapo ni Sam Walton at kabilang sa mga pinakamayayamang tao sa mundo.

T: Magkano sa Walmart ang pag-aari ng pamilyang Walton?

A: Sa pinakabagong magagamit na impormasyon, ang pamilyang Walton ay sama-samang nagmamay-ari ng humigit-kumulang 50% ng mga pagbabahagi ng Walmart. Ginagawa nitong sila ang pinakamalaking shareholder sa kumpanya.

T: May mga miyembro ba ng pamilyang Walton ang may hawak na mga posisyon sa ehekutibo sa Walmart?

A: Bagama't ang pamilyang Walton ay kasalukuyang walang mga miyembro na nagsisilbi bilang mga executive sa Walmart, sila ay may kasaysayang humawak ng mga pangunahing posisyon sa loob ng kumpanya. Halimbawa, si Rob Walton, ang panganay na anak ni Sam Walton, ay nagsilbing chairman ng Walmart mula 1992 hanggang 2015.

Q: Mayroon bang iba pang mga pangunahing shareholder sa Walmart?

S: Habang ang pamilyang Walton ay may hawak na malaking stake sa Walmart, mayroon ding iba pang mga pangunahing shareholder. Kabilang dito ang iba't ibang institusyonal na mamumuhunan, tulad ng mga mutual fund at pension fund, pati na rin ang mga indibidwal na mamumuhunan na nagmamay-ari ng stock ng Walmart.

Bilang konklusyon, habang ang Walmart ay isang pampublikong kumpanyang ipinagpalit, ang impluwensya at pagmamay-ari ng pamilyang Walton ay hindi maaaring palampasin. Ang kanilang malalim na pakikilahok sa kasaysayan ng kumpanya at malaking stake ng pagmamay-ari ay may mahalagang papel sa paghubog ng Walmart sa retail powerhouse na ngayon.