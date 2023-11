By

Ano ang ibig sabihin ng Walmart?

Ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay naging isang sambahayan na pangalan na kasingkahulugan ng kaginhawahan, abot-kaya, at pagkakaiba-iba. Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ang Walmart ay lumago mula sa isang tindahan sa Arkansas hanggang sa isang pandaigdigang retail giant na may mahigit 11,000 na tindahan sa 27 bansa. Ngunit ano ba talaga ang pinaninindigan ng Walmart? Tingnan natin nang maigi.

Araw-araw na mababang presyo: Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng Walmart ay ang pangako nitong mag-alok sa mga customer araw-araw na mababang presyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng napakalaking kapangyarihan nito sa pagbili, ang Walmart ay nakikipagnegosasyon sa mga supplier upang matiyak ang pinakamahusay na mga deal, na nagpapahintulot sa kanila na makapagbigay ng mga matitipid sa kanilang mga customer. Ginawa ng diskarteng ito ang Walmart na puntahan para sa mga mamimiling may kamalayan sa badyet.

Malawak na pagpipilian ng produkto: Ipinagmamalaki ng Walmart ang sarili sa pag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa ilalim ng isang bubong. Mula sa mga grocery at mahahalagang gamit sa bahay hanggang sa electronics, damit, at kahit na mga automotive na supply, layunin ng Walmart na maging isang one-stop-shop para sa lahat ng pangangailangan ng consumer. Ang malawak na pagpipiliang ito ay nagbibigay sa mga customer ng kaginhawahan at pagpipilian, na ginagawang mas madali upang mahanap ang lahat ng kailangan nila sa isang lugar.

Pakikilahok sa komunidad: Mahigpit na binibigyang-diin ng Walmart ang pakikilahok sa komunidad at pagbibigayan. Sa pamamagitan ng Walmart Foundation nito, sinusuportahan ng kumpanya ang iba't ibang mga inisyatiba para sa kawanggawa, kabilang ang pag-aalis ng gutom, pagtugon sa kalamidad, at mga programa sa edukasyon. Bukod pa rito, hinihikayat ng Walmart ang mga empleyado nito na makisali sa boluntaryong trabaho at nagbibigay ng mga gawad sa mga lokal na organisasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad.

FAQ:

T: Ano ang pahayag ng misyon ng Walmart?

A: Ang misyon ng Walmart ay i-save ang pera ng mga tao upang sila ay mabuhay nang mas mahusay.

T: Paano tinitiyak ng Walmart ang mababang presyo?

A: Nakikipagnegosasyon ang Walmart sa mga supplier para makuha ang pinakamahuhusay na deal at ipasa ang mga matitipid sa mga customer.

T: Ilang tindahan mayroon ang Walmart?

A: Ang Walmart ay nagpapatakbo ng higit sa 11,000 mga tindahan sa buong mundo.

Q: Sinusuportahan ba ng Walmart ang mga gawaing pangkawanggawa?

A: Oo, aktibong kasangkot ang Walmart sa mga inisyatiba ng komunidad sa pamamagitan ng pundasyon nito at hinihikayat ang pagboboluntaryo ng empleyado.

Sa konklusyon, ang Walmart ay kumakatawan sa pang-araw-araw na mababang presyo, malawak na pagpili ng produkto, at pakikilahok sa komunidad. Sa pangako nito sa pagiging abot-kaya, kaginhawahan, at pagbabalik, ang Walmart ay patuloy na isang nangingibabaw na puwersa sa industriya ng retail, na naglilingkod sa milyun-milyong customer sa buong mundo.