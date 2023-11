By

Ano ang nagagawa ng COVID sa iyong katawan?

Ang pandemya ng COVID-19 ay nakaapekto sa milyun-milyong tao sa buong mundo, na nagdulot ng sakit, pagkakaospital, at nakalulungkot, pagkamatay. Ngunit ano nga ba ang nagagawa ng virus sa iyong katawan? Ang pag-unawa sa epekto ng COVID-19 sa katawan ng tao ay napakahalaga sa paglaban sa virus at pagprotekta sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Suriin natin ang mga detalye.

Ang COVID-19 ay sanhi ng severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Kapag ang virus na ito ay pumasok sa katawan, pangunahing pinupuntirya nito ang respiratory system. Nakakabit ito sa mga ACE2 receptor sa baga, na nagpapahintulot dito na makapasok at makahawa sa mga selula. Ang pagsalakay na ito ay nagpapalitaw ng immune response, na humahantong sa pamamaga at pinsala sa tissue ng baga.

Habang lumalala ang impeksyon, maaaring kumalat ang virus sa ibang mga organo, kabilang ang puso, atay, bato, at utak. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpasok sa daluyan ng dugo o sa pamamagitan ng direktang pagsalakay. Ang pagkakasangkot ng maraming organ na ito ay maaaring humantong sa isang hanay ng mga sintomas at komplikasyon.

FAQ:

1. Ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19?

Kabilang sa mga karaniwang sintomas ang lagnat, ubo, igsi sa paghinga, pagkapagod, pagkawala ng lasa o amoy, pananakit ng lalamunan, at pananakit ng katawan.

2. Gaano kalubha ang COVID-19?

Ang COVID-19 ay maaaring mula sa banayad hanggang sa malubha. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring walang sintomas o banayad na sintomas lamang, habang ang iba ay maaaring magkaroon ng matinding paghinga sa paghinga, pagkabigo ng organ, o mga sakit sa pamumuo ng dugo.

3. Mayroon bang pangmatagalang epekto ng COVID-19?

Oo, ang ilang indibidwal ay nakakaranas ng pangmatagalang epekto na kilala bilang "mahabang COVID." Maaaring kabilang dito ang patuloy na pagkapagod, fog ng utak, igsi ng paghinga, pananakit ng kasukasuan, at depresyon.

4. Maaari bang maging sanhi ng kamatayan ang COVID-19?

Oo, ang COVID-19 ay maaaring nakamamatay, lalo na sa mga matatanda at sa mga may napapailalim na kondisyon sa kalusugan. Gayunpaman, ang karamihan ng mga indibidwal na nahawahan ng virus ay nakakaranas ng banayad hanggang katamtamang mga sintomas at gumaling.

Sa konklusyon, ang COVID-19 ay pangunahing nakakaapekto sa respiratory system ngunit maaari ring makaapekto sa ibang mga organo. Ang pag-unawa sa mga epekto ng virus sa katawan ay mahalaga sa pagbuo ng mga epektibong paggamot at mga hakbang sa pag-iwas. Sa pamamagitan ng pananatiling kaalaman at pagsunod sa mga alituntunin sa kalusugan ng publiko, lahat tayo ay makakapag-ambag sa paglaban sa pandaigdigang pandemyang ito.