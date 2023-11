By

Ano ang sinabi ni Sam Walton bago siya namatay?

Sa isang mundo kung saan ang mga matagumpay na negosyante ay madalas na iniidolo para sa kanilang mga tagumpay, ang mga salitang iniiwan nila ay may napakalaking halaga. Si Sam Walton, ang tagapagtatag ng Walmart, ay isa sa gayong visionary leader na nag-iwan ng hindi matanggal na marka sa industriya ng tingi. Nang malapit na ang kanyang buhay, marami ang nag-iisip kung ano ang huling karunungan na ibinigay niya sa mga nakapaligid sa kanya. Habang nananatiling hindi alam ang eksaktong mga salita na binigkas ni Walton sa kanyang pagkamatay, ang kanyang pamana at mga turo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyun-milyon.

Si Walton, na ipinanganak noong Marso 29, 1918, sa Kingfisher, Oklahoma, ay nagkaroon ng matinding epekto sa retail landscape. Itinatag niya ang Walmart noong 1962, na may pananaw na magbigay ng mga abot-kayang produkto sa mga customer sa maliliit na bayan sa buong America. Sa pamamagitan ng kanyang walang humpay na paghahangad ng mababang presyo at pambihirang serbisyo sa customer, binago niya ang Walmart sa pandaigdigang retail giant na ngayon.

Sa kanyang buhay, nagbahagi si Walton ng maraming mga pananaw at pilosopiya na humubog sa kanyang diskarte sa negosyo. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagbuo ng matibay na relasyon sa mga customer, supplier, at empleyado. Ang kanyang sikat na quote, "Mayroon lamang isang boss: ang customer," encapsulates kanyang paniniwala sa paglalagay ng customer sa gitna ng bawat desisyon.

Bagama't walang talaan ng mga huling salita ni Walton, ang kanyang mga turo ay patuloy na gumagabay sa kumpanyang kanyang itinayo. Ang mga pangunahing halaga ng Walmart, na kilala bilang "Tatlong Pangunahing Paniniwala," ay sumasalamin sa kanyang mga prinsipyo: paggalang sa mga indibidwal, serbisyo sa mga customer, at pagsusumikap para sa kahusayan. Ang mga halagang ito ay malalim na nakatanim sa kultura ng kumpanya at itinataguyod ng mga empleyado nito sa buong mundo.

FAQ:

Q: Ano ang kahalagahan ng legacy ni Sam Walton?

A: Binago ni Sam Walton ang industriya ng tingi sa pamamagitan ng paglikha ng Walmart, isang kumpanyang nag-prioritize sa mababang presyo at pambihirang serbisyo sa customer. Patuloy na hinuhubog ng kanyang legacy ang paraan ng pagpapatakbo ng mga retailer ngayon.

Q: Ano ang mga pangunahing halaga ni Sam Walton?

A: Ang mga pangunahing halaga ni Sam Walton ay ang paggalang sa mga indibidwal, serbisyo sa mga customer, at pagsusumikap para sa kahusayan. Ang mga halagang ito ay nananatiling mahalaga sa kultura ng Walmart.

T: Nag-iwan ba si Sam Walton ng anumang huling mga salita ng karunungan?

S: Bagama't hindi alam ang eksaktong mga salita na binigkas ni Sam Walton bago siya mamatay, ang kanyang mga turo at pilosopiya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga operasyon ng Walmart.

Q: Kailan namatay si Sam Walton?

A: Pumanaw si Sam Walton noong Abril 5, 1992, sa edad na 74.

T: Paano naapektuhan ni Sam Walton ang industriya ng tingi?

A: Binago ni Sam Walton ang industriya ng tingi sa pamamagitan ng pagpapakilala ng konsepto ng pang-araw-araw na mababang presyo at pagtutok sa kasiyahan ng customer. Ang kanyang mga estratehiya at pilosopiya ay nakaimpluwensya sa hindi mabilang na mga retailer sa buong mundo.