By

Ano ang dating tawag kay Lowes?

Sa isang nakakagulat na paghahayag, napag-alaman na ang sikat na retailer ng pagpapabuti ng bahay, si Lowes, ay hindi palaging kilala sa kasalukuyang pangalan nito. Maaaring hindi alam ng maraming customer ang dating pagkakakilanlan ng kumpanya, na nagdaragdag ng nakakaintriga na layer sa kasaysayan nito. Kaya, ano ang dating tawag kay Lowes? Suriin natin ang nakaraan at tuklasin ang sagot.

Bago ito naging Lowes, ang kumpanya ay kilala bilang Lowe's North Wilkesboro Hardware. Nagsimula ang lahat noong 1921 nang magbukas si Lucius Smith Lowe ng isang maliit na tindahan ng hardware sa North Wilkesboro, North Carolina. Mabilis na nakakuha ng reputasyon ang tindahan para sa pambihirang serbisyo sa customer nito at mga de-kalidad na produkto, na humahantong sa pagpapalawak nito sa mga kalapit na bayan.

Habang lumalago ang negosyo, sumailalim ito sa isang serye ng mga pagbabago. Noong 1952, binago ng kumpanya ang pangalan nito sa Lowe's Building Supply upang ipakita ang pagtuon nito sa pagbibigay ng mga materyales sa konstruksiyon. Gayunpaman, noong 1984 na ang pangalan ay opisyal na pinaikli sa Lowes, na tinanggal ang apostrophe at nagpatibay ng isang mas modernong pagba-brand.

FAQ:

Q: Bakit binago ni Lowes ang pangalan nito?

A: Ang desisyon na palitan ang pangalan mula Lowe's Building Supply patungong Lowes ay bahagi ng isang rebranding na pagsusumikap upang gawing moderno ang imahe ng kumpanya at gawin itong mas nakakaakit sa mas malawak na customer base.

Q: Ano ang kahalagahan ng apostrophe sa naunang pangalan?

A: Ang apostrophe sa Lowe's ay kumakatawan sa possessive form, na nagpapahiwatig na ang tindahan ay kabilang sa pamilya Lowe. Gayunpaman, sa proseso ng rebranding, inalis ang apostrophe upang lumikha ng mas simple at mas streamline na logo.

Q: Mayroon bang iba pang kapansin-pansing pagbabago sa kasaysayan ni Lowes?

A: Oo, bilang karagdagan sa pagpapalit ng pangalan, si Lowes ay sumailalim sa iba't ibang pagpapalawak at pagkuha sa mga nakaraang taon. Ito ay naging isa sa pinakamalaking retailer ng pagpapabuti ng bahay sa United States, na may mga tindahan sa buong bansa at malakas na presensya online.

Sa konklusyon, ang Lowes, ang kilalang retailer ng pagpapabuti ng bahay, ay dating kilala bilang Lowe's North Wilkesboro Hardware at kalaunan bilang Lowe's Building Supply. Ang desisyon ng kumpanya na baguhin ang pangalan nito sa Lowes noong 1984 ay minarkahan ng isang makabuluhang milestone sa kasaysayan nito. Habang patuloy na umunlad at naglilingkod sa mga customer si Lowes, ang mga naunang pangalan nito ay nananatiling isang patunay sa mapagpakumbabang pagsisimula nito at kahanga-hangang paglago.