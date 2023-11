By

Anong bansa ang nabigo sa Walmart?

Sa mundo ng retail, ang Walmart ay isang pangalan na umaayon sa tagumpay. Sa napakalaking tindahan nito, walang kapantay na presyo, at malawak na hanay ng produkto, ang American retail giant ay naging isang pangalan ng sambahayan sa maraming bansa. Gayunpaman, hindi lahat ng venture ay naging tagumpay para sa retail giant. Ang isang bansa kung saan nabigo ang Walmart na gumawa ng malaking epekto ay ang Germany.

Noong 1997, pinasok ni Walmart ang merkado ng Aleman na may mataas na pag-asa na gayahin ang tagumpay nito. Nakuha ng kumpanya ang mga kadena ng supermarket ng Wertkauf at Interspar, na naglalayong dominahin ang landscape ng retail ng Aleman. Gayunpaman, ang pagtatangka ni Walmart na sakupin ang merkado ng Aleman ay naging isang maling hakbang.

Bakit nabigo ang Walmart sa Germany?

Ang pagkabigo ng Walmart sa Germany ay maaaring maiugnay sa ilang mga kadahilanan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pag-aaway ng mga kultura ng negosyo. Ang mura at mataas na volume na diskarte ng Walmart ay sumalungat sa kagustuhan ng Aleman para sa kalidad at personalized na serbisyo. Nakasanayan na ng mga German consumer ang mas maliliit at espesyal na tindahan na nag-aalok ng mas intimate na karanasan sa pamimili.

Bukod pa rito, nahaharap ang Walmart ng matinding kumpetisyon mula sa mga matatag na retailer ng Aleman, gaya nina Aldi at Lidl, na naperpekto na ang modelo ng discount supermarket. Ang mga kakumpitensyang ito ay may malalim na pag-unawa sa merkado ng Aleman at nagawang tumugon sa mga lokal na kagustuhan nang mas epektibo.

Ano ang mga kahihinatnan ng pagkabigo ng Walmart sa Germany?

Ang pagkabigo ng Walmart sa Germany ay nagresulta sa malaking pagkalugi sa pananalapi para sa kumpanya. Pagkatapos ng struggling para sa halos isang dekada, Walmart sa wakas ay nagpasya na lumabas sa German market noong 2006. Ibinenta ng kumpanya ang mga tindahan nito sa German retailer na Metro AG sa malaking pagkalugi.

Ang nabigong pakikipagsapalaran sa Germany ay nagsilbing isang mahalagang aral para sa Walmart, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pag-unawa sa mga lokal na merkado at pag-angkop ng mga diskarte sa negosyo nang naaayon. Simula noon, nakatuon ang Walmart sa pagpapalawak ng mga operasyon nito sa mga bansa kung saan ang modelo ng negosyo nito ay mas malapit na umaayon sa mga kagustuhan ng consumer.

Konklusyon

Bagama't nakamit ng Walmart ang kahanga-hangang tagumpay sa maraming bansa, ang pagpasok nito sa merkado ng Aleman ay napatunayang isang magastos na kabiguan. Ang salungatan ng mga kultura ng negosyo at mahigpit na kumpetisyon mula sa mga matatag na retailer ng Aleman ay humantong sa pag-atras ng Walmart mula sa Germany. Ang karanasang ito ay nagsisilbing paalala na kahit na ang mga retail na higante ay dapat na maingat na isaalang-alang ang lokal na dynamics ng merkado upang magtagumpay sa isang globalisadong mundo.

Kahulugan:

– Pagtitingi: Ang pagbebenta ng mga kalakal sa mga mamimili sa mga tindahan o online.

– Venture: Isang negosyong nagsasangkot ng panganib.

– Maling hakbang: Isang pagkakamali o pagkakamali sa paghatol.

– Clash: Isang salungatan o hindi pagkakasundo.

– Mabangis: Matindi o mapagkumpitensya.

– Foray: Isang pagtatangka na maging kasangkot sa isang bagong aktibidad o merkado.