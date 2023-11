By

Anong kumpanya ang mas malaki kaysa sa Amazon?

Sa larangan ng e-commerce, matagal nang kinikilala ang Amazon bilang hindi mapag-aalinlanganang higante. Sa malawak nitong hanay ng produkto, pandaigdigang abot, at mga makabagong serbisyo, binago ng kumpanya ang paraan ng pamimili namin online. Gayunpaman, mayroong isang kumpanya na lumalampas kahit sa Amazon sa mga tuntunin ng manipis na laki at kita: Walmart.

Ang Walmart, ang American multinational retail corporation, ay itinatag ang sarili bilang ang pinakamalaking kumpanya sa mundo sa pamamagitan ng kita. Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ang Walmart ay lumago nang husto sa paglipas ng mga taon, pinalawak ang mga operasyon nito sa maraming bansa at pinag-iba-iba ang mga handog ng produkto nito. Sa malawak nitong network ng mga pisikal na tindahan at isang matatag na presensya sa online, nagawang malampasan ng Walmart ang Amazon sa mga tuntunin ng kabuuang kita.

Habang nangingibabaw ang Amazon sa espasyo ng e-commerce, mas mataas pa rin ang kita ng Walmart dahil sa mas malawak na modelo ng negosyo nito. Bilang karagdagan sa online marketplace nito, ang Walmart ay nagpapatakbo ng mahigit 11,000 na tindahan sa buong mundo, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, damit, electronics, at mga gamit sa bahay. Ang malawak na pisikal na presensya na ito ay nagbibigay sa Walmart ng competitive na kalamangan sa Amazon, lalo na sa mga rehiyon kung saan umuunlad pa rin ang pagtagos ng e-commerce.

FAQ:

T: Paano tinutukoy ng kita ang laki ng isang kumpanya?

A: Ang kita ay isang pangunahing sukatan na ginagamit upang sukatin ang laki ng isang kumpanya. Kinakatawan nito ang kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya sa pamamagitan ng mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo. Ang mas mataas na kita ay nagpapahiwatig ng mas malaking sukat ng mga operasyon at presensya sa merkado.

Q: Ang Walmart ba ay may mas malaking market capitalization kaysa sa Amazon?

A: Hindi, kasalukuyang hawak ng Amazon ang titulo para sa pinakamalaking capitalization ng merkado sa mga pampublikong traded na kumpanya. Ang market capitalization ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagpaparami ng presyo ng stock ng kumpanya sa bilang ng mga natitirang bahagi. Habang ang kita ng Walmart ay lumalampas sa Amazon, ang presyo ng stock ng huli at pagpapahalaga sa merkado ay mas mataas.

T: Ang Walmart ba ay isang offline na retailer lamang?

A: Hindi, mayroon ding malakas na presensya online ang Walmart. Ang kumpanya ay namuhunan nang malaki sa mga operasyon nito sa e-commerce, kabilang ang sarili nitong online marketplace at mga serbisyo sa paghahatid ng grocery. Ang mga online na benta ng Walmart ay nakaranas ng makabuluhang paglago sa mga nakalipas na taon, na nagpapahintulot dito na makipagkumpitensya sa Amazon sa digital space.

Sa konklusyon, habang ang Amazon ay walang alinlangan na isang nangingibabaw na puwersa sa industriya ng e-commerce, nalampasan ito ng Walmart sa mga tuntunin ng kabuuang kita at laki. Sa malawak nitong network ng pisikal na tindahan at magkakaibang mga alok ng produkto, ang Walmart ay patuloy na pinakamalaking kumpanya sa mundo, na nagpapakita ng kapangyarihan ng hybrid na modelo ng negosyo nito na pinagsasama ang online at offline na mga operasyong retail.