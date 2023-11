Anong bangko ang nasa ilalim ng Walmart?

Sa mundo ng retail, walang alinlangang isang higante ang Walmart. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at magkakaibang hanay ng mga produkto, ang kumpanya ay naging isang pangalan ng sambahayan. Gayunpaman, pagdating sa mga serbisyo sa pagbabangko, ang Walmart ay hindi nagpapatakbo sa ilalim ng sarili nitong bangko. Sa halip, nakipagsosyo ito sa ilang institusyong pampinansyal upang mag-alok ng iba't ibang serbisyo sa pagbabangko sa mga customer nito.

Isa sa mga pangunahing pakikipagsosyo na itinatag ng Walmart ay ang Green Dot Corporation, isang nangungunang provider ng mga prepaid debit card at mga serbisyo sa pagbabangko. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungang ito, inaalok ng Walmart ang Walmart MoneyCard, isang prepaid debit card na nagbibigay-daan sa mga customer na pamahalaan ang kanilang pera, bumili, at magbayad ng mga singil. Ang Walmart MoneyCard ay inisyu ng Green Dot Bank, isang subsidiary ng Green Dot Corporation.

Ang isa pang kapansin-pansing partnership ay ang Capital One Financial Corporation. Nakipagtulungan ang Walmart sa Capital One upang mag-alok ng Walmart Rewards Card at ng Walmart Rewards Mastercard. Ang mga credit card na ito ay nagbibigay sa mga customer ng mga reward at benepisyo para sa kanilang mga pagbili sa Walmart at iba pang mga kalahok na retailer. Ang Capital One ang nagbigay ng mga credit card na ito.

FAQ:

T: Maaari ba akong magbukas ng bank account sa Walmart?

A: Hindi, ang Walmart ay hindi gumagana bilang isang tradisyonal na bangko at hindi nag-aalok ng sarili nitong mga bank account. Gayunpaman, nagbibigay ito ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ibang mga bangko at institusyong pinansyal.

T: Maaari ba akong mag-cash ng tseke sa Walmart?

A: Oo, nag-aalok ang Walmart ng mga serbisyo sa pag-cash ng tseke. Maaari kang mag-cash ng iba't ibang tseke, kabilang ang payroll, gobyerno, tax refund, at insurance settlement na mga tseke, sa Walmart MoneyCenters o mga customer service desk sa maliit na bayad.

T: Maaari ba akong makakuha ng pautang mula sa Walmart?

A: Hindi, hindi direktang nagbibigay ng mga pautang ang Walmart. Gayunpaman, nag-aalok ito ng hanay ng mga produkto at serbisyo sa pananalapi sa pamamagitan ng mga partnership nito, gaya ng mga prepaid debit card at credit card.

T: Ligtas ba ang mga serbisyo sa pagbabangko ng Walmart?

A: Ang mga serbisyo sa pagbabangko ng Walmart ay ibinibigay sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga itinatag na institusyong pinansyal. Ang mga institusyong ito ay kinokontrol at pinangangasiwaan ng mga nauugnay na awtoridad, na tinitiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga serbisyong inaalok nila.

Bilang konklusyon, habang ang Walmart ay walang sariling bangko, nakipagtulungan ito sa iba't ibang institusyong pampinansyal upang magbigay ng mga serbisyo sa pagbabangko sa mga customer nito. Prepaid debit card man o credit card ito, nakipagsosyo ang Walmart sa mga kumpanya tulad ng Green Dot at Capital One upang mag-alok ng mga maginhawang solusyon sa pananalapi sa malawak nitong customer base.