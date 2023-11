Ano ang mga subsidiary ng Walmart?

Ang Walmart, ang multinational retail corporation, ay hindi lamang isang entity. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak nito ang mga operasyon nito at pinag-iba ang negosyo nito sa pamamagitan ng iba't ibang subsidiary. Ang mga subsidiary na ito ay mga hiwalay na kumpanya na buo o bahagyang pag-aari ng Walmart. Tingnan natin ang ilan sa mga kilalang subsidiary ng Walmart at ang mga tungkuling ginagampanan nila sa loob ng malawak na imperyo ng kumpanya.

Sam's Club: Ang isa sa mga pinakakilalang subsidiary ng Walmart ay ang Sam's Club. Isa itong membership-only warehouse club na nag-aalok ng maramihang produkto sa mga may diskwentong presyo. Ang Sam's Club ay nagsasarili ngunit nakikinabang mula sa malawak na supply chain ng Walmart at kapangyarihan sa pagbili.

Jet.com: Nakuha ng Walmart noong 2016, ang Jet.com ay isang e-commerce na platform na nakatuon sa mga customer sa lungsod. Nag-aalok ito ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, electronics, at mga gamit sa bahay. Nilalayon ng Jet.com na magbigay ng personalized na karanasan sa pamimili sa mga customer nito.

Flipkart: Naging headline ang Walmart noong 2018 nang makuha nito ang mayoryang stake sa Flipkart, ang nangungunang e-commerce marketplace ng India. Nag-aalok ang Flipkart ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang electronics, fashion, at mga gamit sa bahay. Ang acquisition na ito ay nagbigay-daan sa Walmart na mag-tap sa mabilis na lumalagong Indian market.

Asda: Ang Asda ay isang British supermarket chain na naging subsidiary ng Walmart noong 1999. Ito ay nagpapatakbo ng mahigit 600 na tindahan sa buong United Kingdom at nag-aalok ng iba't ibang produkto, kabilang ang mga groceries, damit, at mga gamit sa bahay. Ang Asda ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa internasyonal na diskarte sa pagpapalawak ng Walmart.

FAQ:

Q: Ano ang subsidiary?

A: Ang subsidiary ay isang kumpanya na kinokontrol ng ibang kumpanya, na kilala bilang pangunahing kumpanya. Ang pangunahing kumpanya ay nagmamay-ari ng mayorya ng mga bahagi ng subsidiary at may kapangyarihang gumawa ng mga desisyon tungkol sa mga operasyon nito.

T: Paano nakikinabang ang mga subsidiary sa pangunahing kumpanya?

A: Binibigyang-daan ng mga subsidiary ang pangunahing kumpanya na pag-iba-ibahin ang negosyo nito, palawakin sa mga bagong merkado, at gamitin ang mga ekonomiya ng sukat. Nagbibigay din sila sa pangunahing kumpanya ng karagdagang mga stream ng kita at tumutulong na palakasin ang pangkalahatang presensya ng brand nito.

Q: Ang mga subsidiary ba ay independyente mula sa pangunahing kumpanya?

A: Bagama't ang mga subsidiary ay nagpapatakbo bilang hiwalay na mga entity, sila ay kontrolado pa rin ng pangunahing kumpanya. Ang pangunahing kumpanya ay maaaring may awtoridad na humirang ng mga pangunahing executive, gumawa ng mga madiskarteng desisyon, at maimpluwensyahan ang mga operasyon ng subsidiary.

Bilang konklusyon, ang mga subsidiary ng Walmart ay may mahalagang papel sa pangkalahatang diskarte sa negosyo ng kumpanya. Pinapayagan nila ang Walmart na pag-iba-ibahin ang mga operasyon nito, palawakin sa mga bagong merkado, at magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa mga customer sa buong mundo. Ang mga subsidiary na ito, gaya ng Sam's Club, Jet.com, Flipkart, at Asda, ay nag-aambag sa tagumpay ng Walmart at tumutulong na mapanatili ang posisyon nito bilang isa sa pinakamalaking retail na korporasyon sa mundo.