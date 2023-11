Ano ang 3 pangunahing paniniwala ng Walmart?

Ang Walmart, ang multinational retail corporation, ay kilala sa napakalaking presensya nito sa pandaigdigang merkado. Sa libu-libong mga tindahan sa buong mundo, itinatag ng kumpanya ang sarili bilang isang pinuno sa industriya ng tingi. Gayunpaman, nasa likod ng tagumpay nito ang isang hanay ng mga pangunahing paniniwala na gumagabay sa mga operasyon nito at humuhubog sa kultura ng korporasyon nito. Tingnan natin ang tatlong pangunahing paniniwala ng Walmart.

1. Paggalang sa Indibidwal:

Mahigpit na binibigyang-diin ng Walmart ang paggalang sa bawat indibidwal, maging mga customer, kasama, o mga supplier. Naniniwala ang kumpanya sa pagtrato sa lahat nang may dignidad at patas. Ang paniniwalang ito ay makikita sa kanilang pangako sa pagbibigay ng pantay na pagkakataon para sa lahat, pagtataguyod ng pagkakaiba-iba at pagsasama, at pagtaguyod ng isang ligtas at napapabilang na kapaligiran sa trabaho.

2. Serbisyo sa Customer:

Ang pangalawang pangunahing paniniwala ng Walmart ay umiikot sa paglilingkod sa customer. Nagsusumikap ang kumpanya na lampasan ang mga inaasahan ng customer sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga de-kalidad na produkto sa abot-kayang presyo. Nilalayon ng Walmart na magbigay ng tuluy-tuloy na karanasan sa pamimili, nasa tindahan man o online, sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago at pagpapahusay sa mga serbisyo nito. Ang paniniwalang ito ay malalim na nakatanim sa misyon ng kumpanya na tulungan ang mga tao na makatipid ng pera at mabuhay nang mas mahusay.

3. Pagsusumikap para sa Kahusayan:

Ang ikatlong pangunahing paniniwala ng Walmart ay ang pangako nito sa kahusayan. Ang kumpanya ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang mga operasyon, proseso, at serbisyo nito. Hinihikayat ng Walmart ang mga kasama nito na yakapin ang isang kultura ng tuluy-tuloy na pag-aaral at pag-unlad, na nagpapatibay ng diwa ng pagbabago at kakayahang umangkop. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng matataas na pamantayan at pagpapanagot sa kanilang sarili, nilalayon ng Walmart na ihatid ang pinakamahusay na posibleng mga resulta para sa mga customer at stakeholder nito.

FAQ:

T: Paano ipinapakita ng Walmart ang paggalang sa indibidwal?

A: Ang Walmart ay nagpapakita ng paggalang sa indibidwal sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkakaiba-iba at pagsasama, pagbibigay ng pantay na pagkakataon, at pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa trabaho.

T: Paano nagsusumikap ang Walmart para sa kahusayan?

A: Nagsusumikap ang Walmart para sa kahusayan sa pamamagitan ng paghikayat sa patuloy na pag-aaral, pagbabago, at pananagutan sa mga kasama nito. Ang kumpanya ay nagtatakda ng matataas na pamantayan at patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang mga operasyon nito.

T: Ano ang misyon ng Walmart?

A: Ang misyon ng Walmart ay tulungan ang mga tao na makatipid ng pera at mamuhay nang mas mahusay sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga de-kalidad na produkto sa abot-kayang presyo.

Sa konklusyon, ang tatlong pangunahing paniniwala ng Walmart sa paggalang sa indibidwal, serbisyo sa customer, at pagsusumikap para sa kahusayan ay bumubuo sa pundasyon ng kultura ng korporasyon nito. Ang mga paniniwalang ito ay gumagabay sa mga aksyon ng kumpanya at hinihimok ang pangako nito sa pagbibigay ng positibong karanasan para sa mga customer, kasama, at stakeholder.