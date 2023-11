Ano ang mga kakaibang sintomas ng Covid-19?

Habang patuloy na nakakaapekto ang pandemya ng Covid-19 sa milyun-milyong tao sa buong mundo, patuloy na natututo ang mga siyentipiko at medikal na propesyonal tungkol sa virus at mga sintomas nito. Habang ang lagnat, ubo, at igsi ng paghinga ay kilalang mga tagapagpahiwatig ng sakit, mayroon ding ilang hindi gaanong kilala at mas kakaibang mga sintomas na naiulat ng mga pasyente. Ang mga hindi pangkaraniwang sintomas na ito ay minsan ay nagpapahirap sa pagtukoy ng virus, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng pananatiling mapagbantay at humingi ng medikal na payo kung nakakaranas ka ng anumang may kinalaman sa mga palatandaan.

Isa sa mga kakaibang sintomas na iniulat ng ilang pasyente ng Covid-19 ay ang pagkawala ng lasa at amoy, na kilala rin bilang anosmia. Ito ay maaaring mangyari nang biglaan at walang iba pang kasamang sintomas. Habang pinag-aaralan pa ang eksaktong dahilan sa likod ng sintomas na ito, pinaniniwalaang nauugnay ito sa kakayahan ng virus na makaapekto sa mga ugat na kasangkot sa mga pandama na ito. Kung mapapansin mo ang biglaang pagbabago sa iyong kakayahang makatikim o makaamoy, ipinapayong ihiwalay ang sarili at makipag-ugnayan sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang isa pang hindi pangkaraniwang sintomas ay kilala bilang Covid toes. Ang ilang mga pasyente, lalo na ang mga mas batang indibidwal, ay nakaranas ng isang kondisyon kung saan ang kanilang mga daliri sa paa ay namamaga, nawalan ng kulay, at masakit. Ang sintomas na ito, na opisyal na tinatawag na pernio o chilblains, ay pinaniniwalaan na isang nagpapasiklab na tugon sa virus. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng may Covid-19 ay makakaranas ng sintomas na ito, at ito ay mas karaniwang nakikita sa mas banayad na mga kaso.

Bilang karagdagan sa mga kakaibang sintomas na ito, ang Covid-19 ay maaari ding magpakita sa iba pang mga paraan na maaaring hindi kaagad maiugnay sa virus. Ang ilang mga pasyente ay nag-ulat ng mga gastrointestinal na isyu tulad ng pagtatae, pagduduwal, at pagsusuka. Ang iba ay nakaranas ng mga pantal sa balat, pananakit ng ulo, at kahit na mga sintomas ng neurological tulad ng pagkahilo at pagkalito. Ang mga hindi tipikal na sintomas na ito ay maaaring maging mahirap na ibahin ang Covid-19 mula sa iba pang mga sakit, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa malawakang pagsusuri at kamalayan.

FAQ:

Q: Ang mga kakaibang sintomas ba na ito ay eksklusibo sa Covid-19?

S: Bagama't ang ilang sintomas tulad ng pagkawala ng panlasa at amoy ay maaaring iugnay sa iba pang mga sakit sa paghinga, ang mga ito ay partikular na laganap sa mga kaso ng Covid-19. Ang iba pang mga sintomas, tulad ng Covid toes, ay hindi gaanong nakikita sa ibang mga sakit.

Q: Kung makaranas ako ng alinman sa mga hindi pangkaraniwang sintomas na ito, dapat ba akong magpasuri para sa Covid-19?

A: Oo, ipinapayong humingi ng medikal na payo at magpasuri kung nakakaranas ka ng anuman tungkol sa mga sintomas, kahit na hindi ito ang mga karaniwang palatandaan ng Covid-19. Ang pagsusuri ay maaaring makatulong na matukoy ang sanhi ng iyong mga sintomas at gabayan ang naaangkop na paggamot at mga hakbang sa paghihiwalay.

Q: Maaari bang mangyari ang mga kakaibang sintomas na ito nang walang iba pang mga palatandaan ng karamdaman?

A: Oo, ang ilang mga pasyente ay nag-ulat na nakakaranas ng mga hindi pangkaraniwang sintomas na ito nang walang anumang iba pang kapansin-pansing senyales ng karamdaman. Lalo nitong binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kamalayan sa magkakaibang hanay ng mga sintomas na nauugnay sa Covid-19.

Sa konklusyon, ang Covid-19 ay maaaring magpakita ng iba't ibang sintomas, na ang ilan ay maaaring mukhang kakaiba o hindi inaasahan. Ang pagkawala ng lasa at amoy, Covid toes, gastrointestinal issues, skin rashes, at neurological symptoms ay kabilang sa mga hindi gaanong karaniwang senyales ng virus. Napakahalaga na manatiling may kaalaman tungkol sa mga hindi pangkaraniwang sintomas na ito at humingi ng medikal na payo kung nakakaranas ka ng anumang mga pagbabago sa iyong kalusugan.