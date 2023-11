Ano ang tatlong segment ng Walmart?

Ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay tumatakbo sa tatlong natatanging segment: Walmart US, Walmart International, at Sam's Club. Ang bawat segment ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng customer at nag-aambag sa pangkalahatang tagumpay ng kumpanya. Tingnan natin ang tatlong segment na ito at kung ano ang kasama nito.

1. Walmart US

Ang Walmart US ay ang pinakamalaking segment ng kumpanya, na isinasaalang-alang ang karamihan ng kita nito. Nagpapatakbo ito ng malawak na network ng mga retail na tindahan sa buong United States, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, damit, electronics, at mga gamit sa bahay. Ang Walmart US ay nagsisilbi sa milyun-milyong customer araw-araw, na nagbibigay sa kanila ng mga abot-kayang presyo at maginhawang karanasan sa pamimili. Kasama rin sa segment ang e-commerce platform ng Walmart, na nagpapahintulot sa mga customer na mamili online at maihatid ang kanilang mga binili sa kanilang pintuan.

2. Walmart International

Nakatuon ang Walmart International sa pagpapalawak ng presensya ng kumpanya sa kabila ng Estados Unidos. Gumagana ito sa iba't ibang bansa sa buong mundo, kabilang ang Mexico, Canada, United Kingdom, China, at Brazil, bukod sa iba pa. Inaangkop ng segment na ito ang modelo ng negosyo ng Walmart upang umangkop sa mga partikular na pangangailangan at kagustuhan ng merkado ng bawat bansa. Sa pamamagitan ng paggamit sa pandaigdigang sukat at kadalubhasaan nito, ang Walmart International ay naglalayong magbigay sa mga customer ng mga de-kalidad na produkto sa mapagkumpitensyang presyo, habang sinusuportahan din ang mga lokal na ekonomiya.

3. Sam's Club

Ang Sam's Club ay isang membership-based warehouse club na nag-aalok ng maramihang produkto sa mga may diskwentong presyo. Tumutulong ito sa mga indibidwal na customer at negosyo, na nagbibigay sa kanila ng malawak na seleksyon ng mga item, kabilang ang mga groceries, electronics, furniture, at higit pa. Gumaganap ang Sam's Club sa isang modelo ng subscription, kung saan nagbabayad ang mga miyembro ng taunang bayad para ma-access ang mga eksklusibong deal at benepisyo. Sa pagtutok nito sa maramihang pagbili at pagtitipid sa gastos, umaapela ang Sam's Club sa mga customer na naghahanap upang bumili sa mas malaking dami o naghahanap ng halaga para sa kanilang pera.

FAQ:

Q: Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Walmart US at Walmart International?

A: Ang Walmart US ay nagpapatakbo sa loob ng Estados Unidos, habang ang Walmart International ay nagpapalawak ng abot ng kumpanya sa ibang mga bansa sa buong mundo.

Q: Ang Sam's Club ba ay para lamang sa mga negosyo?

A: Hindi, bukas ang Sam's Club sa mga indibidwal na customer at negosyo. Kahit sino ay maaaring maging miyembro at tamasahin ang mga benepisyo ng maramihang pagbili at may diskwentong presyo.

T: Maaari ba akong mamili online sa Walmart?

A: Oo, nag-aalok ang Walmart ng e-commerce na platform kung saan maaaring mamili ang mga customer online at maihatid ang kanilang mga binili sa kanilang pintuan.

Bilang konklusyon, ang tatlong segment ng Walmart, Walmart US, Walmart International, at Sam's Club, ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng customer at nag-aambag sa pandaigdigang tagumpay ng kumpanya. Sa pamamagitan man ng malawak nitong network ng mga retail store, international expansion, o membership-based warehouse club, nagsusumikap ang Walmart na magbigay sa mga customer ng abot-kayang presyo, kalidad ng mga produkto, at maginhawang karanasan sa pamimili.