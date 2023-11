Ano ang posibilidad na maging matagal ang Covid kung nabakunahan at na-boost?

Habang ang mundo ay patuloy na nakikipagbuno sa patuloy na pandemya ng Covid-19, ang paglitaw ng lubos na nakakahawa na variant ng Omicron ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa potensyal para sa mga breakthrough na impeksyon at mahabang Covid. Sa malawakang inirerekomendang pagbabakuna at mga booster shot, maraming indibidwal ang nagtataka tungkol sa posibilidad na makaranas ng mahabang Covid kahit na ganap na nabakunahan at napalakas. Suriin natin ang paksang ito at tuklasin ang ilang mga madalas itanong.

Ano ang mahabang Covid?

Ang Long Covid, na kilala rin bilang post-acute sequelae ng SARS-CoV-2 infection (PASC), ay tumutukoy sa isang kondisyon kung saan ang mga indibidwal ay nakakaranas ng patuloy na mga sintomas o nagkakaroon ng mga bagong isyu sa kalusugan pagkatapos gumaling mula sa talamak na yugto ng Covid-19. Ang mga sintomas na ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo o kahit na buwan, na makabuluhang nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao.

Ano ang alam natin tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng mahabang Covid pagkatapos ng pagbabakuna at pagpapalakas?

Habang ang mga breakthrough na impeksyon ay maaaring mangyari kahit na sa ganap na nabakunahan at pinalakas na mga indibidwal, ang panganib na magkaroon ng mahabang Covid ay lumilitaw na makabuluhang nabawasan. Ayon sa mga kamakailang pag-aaral, ang mga nabakunahang indibidwal ay mas maliit ang posibilidad na makaranas ng matinding karamdaman, pagkakaospital, at matagal na Covid kumpara sa mga hindi nabakunahan.

Ang isang pag-aaral na isinagawa ng Opisina para sa Pambansang Istatistika ng UK ay natagpuan na ang panganib ng mahabang Covid ay humigit-kumulang nahati sa mga ganap na nabakunahan kumpara sa mga hindi nabakunahan. Higit pa rito, ipinahiwatig ng pag-aaral na ang posibilidad na makaranas ng mahabang Covid ay mas mababa pa sa mga indibidwal na nakatanggap ng mga booster shot.

Bakit nababawasan ang panganib ng mahabang Covid sa mga nabakunahan at pinalakas na mga indibidwal?

Ang pagbabakuna at mga booster shot ay nakakatulong na pasiglahin ang immune system, na nagpapagana nito na magkaroon ng malakas na depensa laban sa virus. Bagama't maaari pa ring mangyari ang mga breakthrough na impeksyon, ang immune response na nabuo sa pamamagitan ng pagbabakuna at pagpapalakas ay kadalasang epektibo sa pagpigil sa malubhang sakit at pagbabawas ng posibilidad ng matagal na Covid.

Konklusyon

Bagama't nananatiling posibilidad ang mga impeksyon sa breakthrough, ang pagiging ganap na nabakunahan at pinalakas ay makabuluhang binabawasan ang panganib na magkaroon ng mahabang Covid. Ang pagbabakuna at mga booster shot ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa mga indibidwal mula sa malubhang sakit at pangmatagalang komplikasyon na nauugnay sa Covid-19. Mahalagang ipagpatuloy ang pagsunod sa mga alituntunin sa kalusugan ng publiko, tulad ng pagsusuot ng mga maskara at pagsasagawa ng mabuting kalinisan sa kamay, upang higit na mabawasan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang ating sarili at ang iba.