Ano ang mga bagong sintomas ng Covid 2023?

Habang patuloy na umuusbong ang pandemya ng Covid-19, lumitaw ang mga bagong variant ng virus, na humahantong sa mga pagbabago sa mga sintomas na nararanasan ng mga nahawaang indibidwal. Napakahalaga na manatiling may kaalaman tungkol sa mga bagong sintomas na ito upang matiyak ang maagang pagtuklas at naaangkop na interbensyong medikal. Narito ang isang pangkalahatang-ideya ng mga pinakabagong sintomas ng Covid na naobserbahan noong 2023.

Mga Bagong Sintomas ng Covid:

1. Mga Isyu sa Gastrointestinal: Ang ilang indibidwal na nahawahan ng mga pinakabagong variant ng Covid-19 ay nag-ulat na nakakaranas ng mga sintomas ng gastrointestinal gaya ng pagtatae, pagduduwal, at pagsusuka. Ang mga sintomas na ito ay maaaring mangyari kasama o wala ang mga karaniwang sintomas sa paghinga.

2. Mga Sintomas sa Neurological: Ang mga bagong variant ay nauugnay din sa isang pagtaas ng saklaw ng mga sintomas ng neurological. Kasama sa mga sintomas na ito ang pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkawala ng panlasa o amoy, at mas malala pang pagpapakita tulad ng mga seizure o stroke.

3. Mga Pantal sa Balat: Sa ilang mga kaso, ang impeksyon sa Covid-19 ay nagpapakita ng mga pantal sa balat bilang pangunahing sintomas. Ang mga pantal na ito ay maaaring mag-iba sa hitsura, mula sa mga pantal hanggang sa isang mas malawak na pantal na kahawig ng tigdas o bulutong-tubig.

4. Mga Impeksyon sa Mata: Ang conjunctivitis, na karaniwang kilala bilang pink eye, ay naobserbahan bilang sintomas ng Covid-19 sa ilang indibidwal. Maaari itong magpakita ng pamumula, pangangati, at paglabas mula sa mga mata.

5. Hindi Pangkaraniwang Pagkapagod: Bagama't ang pagkapagod ay isang kilalang sintomas ng Covid-19, ang mga pinakabagong variant ay nauugnay sa isang mas malalim at matagal na pagkapagod na maaaring magpatuloy kahit na malutas na ang iba pang mga sintomas.

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

Q: Ang mga bagong sintomas ba na ito ay eksklusibo sa mga pinakabagong variant?

S: Bagama't mas karaniwang nauugnay ang mga sintomas na ito sa mga bagong variant, maaari pa rin itong mangyari sa mga indibidwal na nahawaan ng mga naunang strain ng virus.

T: Dapat ba akong mag-alala kung maranasan ko ang mga bagong sintomas na ito?

A: Mahalagang maging mapagbantay at humingi ng medikal na payo kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, dahil maaari silang magpahiwatig ng impeksyon sa Covid-19.

Q: May kaugnayan pa ba ang mga tradisyunal na sintomas ng Covid-19?

A: Oo, ang mga tradisyonal na sintomas tulad ng lagnat, ubo, at igsi ng paghinga ay may kaugnayan pa rin at hindi dapat balewalain.

Sa konklusyon, habang patuloy na umuunlad ang Covid-19 virus, mahalagang manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong sintomas na nauugnay sa mga bagong variant. Ang mga isyu sa gastrointestinal, mga sintomas ng neurological, mga pantal sa balat, mga impeksyon sa mata, at hindi pangkaraniwang pagkahapo ay kabilang sa mga bagong sintomas na naobserbahan sa 2023. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, mahalagang humingi ng medikal na payo at sundin ang mga inirerekomendang alituntunin upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa ang virus. Manatiling may kaalaman, manatiling ligtas.