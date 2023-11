Ano ang 4 na uri ng bakuna sa COVID?

Sa pandaigdigang paglaban sa pandemya ng COVID-19, ang mga bakuna ay lumitaw bilang isang mahalagang tool upang pigilan ang pagkalat ng virus. Ang mga siyentipiko at mananaliksik ay nakabuo ng ilang uri ng mga bakuna para labanan ang novel coronavirus, bawat isa ay gumagamit ng iba't ibang mekanismo upang magbigay ng kaligtasan sa sakit. Dito, tinutuklasan namin ang apat na pangunahing uri ng mga bakunang COVID na kasalukuyang magagamit.

1. Mga bakuna sa mRNA: Ang mga bakunang mRNA, tulad ng mga bakunang Pfizer-BioNTech at Moderna, ay gumagana sa pamamagitan ng pagpasok ng isang maliit na piraso ng genetic material ng virus, na tinatawag na messenger RNA (mRNA), sa katawan. Ang mRNA na ito ay nagtuturo sa mga cell na gumawa ng hindi nakakapinsalang piraso ng virus, na nagpapalitaw ng immune response. Ang mga bakunang ito ay nagpakita ng mataas na mga rate ng pagiging epektibo at malawak na pinangangasiwaan sa buong mundo.

2. Mga Bakuna sa Viral Vector: Ang mga viral vector vaccine, tulad ng mga bakunang Oxford-AstraZeneca at Johnson & Johnson, ay gumagamit ng hindi nakakapinsalang virus (hindi ang coronavirus) bilang isang sasakyan upang maghatid ng binagong piraso ng genetic material ng virus sa mga cell. Ang pagbabagong ito ay nag-uudyok sa mga selula na gumawa ng isang viral na protina, na nagpapasigla ng isang immune response. Ang mga bakunang ito ay napatunayang epektibo at nagkaroon ng malaking papel sa mga pandaigdigang kampanya sa pagbabakuna.

3. Mga Protein Subunit na Bakuna: Ang mga bakunang subunit ng protina, tulad ng bakunang Novavax, ay naglalaman ng mga hindi nakakapinsalang piraso ng virus, tulad ng mga protina o mga fragment, na nag-trigger ng immune response. Ang mga bakunang ito ay hindi naglalaman ng mga live na particle ng virus at itinuturing na ligtas para sa karamihan ng mga indibidwal. Nagpakita sila ng mga magagandang resulta sa mga klinikal na pagsubok at kasalukuyang pinangangasiwaan sa iba't ibang bansa.

4. Mga Inactivated na Bakuna: Ang mga inactivated na bakuna, tulad ng mga bakunang Sinovac at Bharat Biotech, ay gumagamit ng pinatay o hindi aktibo na bersyon ng virus upang pasiglahin ang immune response. Sa pamamagitan ng pagpasok ng hindi aktibo na virus sa katawan, sinasanay ng mga bakunang ito ang immune system na kilalanin at labanan ang live na virus kung malantad. Ang mga inactivated na bakuna ay may mahabang kasaysayan ng paggamit at naging matagumpay sa pagpigil sa iba't ibang sakit.

FAQ:

Q: Ang lahat ba ng apat na uri ng mga bakuna sa COVID ay pantay na epektibo?

A: Maaaring mag-iba ang mga rate ng pagiging epektibo sa iba't ibang bakuna, ngunit lahat ng apat na uri ay nagpakita ng pagiging epektibo sa pagpigil sa malubhang karamdaman, pagkakaospital, at kamatayan na dulot ng COVID-19.

Q: Ligtas ba ang mga bakunang ito?

A: Tiniyak ng mga malalawak na klinikal na pagsubok at mahigpit na proseso ng regulasyon ang kaligtasan ng mga bakunang ito. Gayunpaman, tulad ng anumang interbensyong medikal, ang ilang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng banayad na mga epekto, na sa pangkalahatan ay maikli ang buhay at higit sa mga benepisyo ng pagbabakuna.

T: Maaari ba akong pumili kung aling bakuna ang matatanggap?

A: Maaaring mag-iba ang availability ng bakuna depende sa iyong lokasyon at sa mga desisyong ginawa ng mga awtoridad sa kalusugan. Inirerekomenda na sundin ang patnubay ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at tumanggap ng anumang awtorisadong bakuna na inaalok sa iyo.

Sa labanan laban sa COVID-19, ang apat na uri ng bakunang ito ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa mga indibidwal at komunidad sa buong mundo. Ang patuloy na pananaliksik at pag-unlad sa larangan ng pagbabakuna ay higit na magpapahusay sa ating kakayahan na labanan ang virus at wakasan ang pandaigdigang krisis sa kalusugan na ito.