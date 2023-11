Ano ang 3 bagong sintomas ng Covid?

Sa patuloy na labanan laban sa pandemya ng Covid-19, patuloy na nagsusumikap ang mga siyentipiko at mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mas maunawaan ang virus. Habang lumalabas ang mga bagong variant, mahalagang manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong sintomas na nauugnay sa sakit. Kamakailan, tatlong bagong sintomas ang natukoy na maaaring magpahiwatig ng impeksyon sa Covid-19. Tingnan natin ang mga sintomas na ito at kung ano ang ibig sabihin nito.

Ang 3 bagong sintomas ng Covid:

1. Mga isyu sa gastrointestinal: Habang ang mga sintomas sa paghinga tulad ng ubo, lagnat, at igsi ng paghinga ay malawak na kinikilala bilang mga karaniwang palatandaan ng Covid-19, ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga problema sa gastrointestinal ay maaari ding nagpapahiwatig ng virus. Maaaring kabilang sa mga isyung ito ang pagtatae, pagsusuka, at pananakit ng tiyan. Mahalagang tandaan na ang mga sintomas na ito ay maaaring mangyari kahit na walang mga sintomas sa paghinga, na ginagawang napakahalagang malaman ang kanilang potensyal na link sa Covid-19.

2. Pagkawala ng lasa at amoy: Ang pagkawala ng lasa at amoy, na kilala bilang anosmia, ay kinikilala bilang sintomas ng Covid-19 sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, nauunawaan na ngayon na ang sintomas na ito ay maaaring magpakita bago pa man lumitaw ang iba pang mga sintomas sa paghinga. Kung bigla mong makita ang iyong sarili na hindi makatikim o makaamoy ng mga bagay, ipinapayong magpasuri para sa Covid-19 at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang karagdagang pagkalat.

3. Mga pantal sa balat: Ang mga pantal sa balat ay natukoy kamakailan bilang isa pang potensyal na sintomas ng Covid-19. Ang mga pantal na ito ay maaaring mag-iba sa hitsura, mula sa maliliit na pulang bukol hanggang sa malalaking pantal o kahit na malawakang pantal. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng pantal ay nagpapahiwatig ng Covid-19, ngunit kung makaranas ka ng bago o hindi pangkaraniwang pantal kasama ng iba pang mga sintomas, ipinapayong kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

Q: Ano ang dapat kong gawin kung maranasan ko ang mga bagong sintomas na ito?

A: Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, mahalagang magpasuri para sa Covid-19 at sundin ang mga alituntuning ibinigay ng mga awtoridad sa pangangalagang pangkalusugan sa iyong rehiyon.

Q: Ang mga sintomas ba na ito ay eksklusibo sa mga bagong variant ng virus?

A: Bagama't ang mga sintomas na ito ay nauugnay sa mga bagong variant, maaari din itong makita sa mga kaso ng orihinal na strain ng virus.

T: Dapat ba akong mag-alala kung isa lang sa mga sintomas na ito ang aking nararanasan?

A: Laging mas mabuting magkamali sa panig ng pag-iingat. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, ipinapayong magpasuri at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang karagdagang pagkalat.

Sa konklusyon, ang pananatiling kaalaman tungkol sa mga pinakabagong sintomas na nauugnay sa Covid-19 ay mahalaga sa ating paglaban sa pandemya. Ang pagkakakilanlan ng tatlong bagong sintomas na ito - mga isyu sa gastrointestinal, pagkawala ng lasa at amoy, at mga pantal sa balat - ay nagsisilbing paalala na manatiling mapagbantay at gumawa ng naaangkop na mga hakbang upang maprotektahan ang ating sarili at ang iba mula sa virus.