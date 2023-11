Ano ang matagal na sintomas ng Covid?

Ang Long Covid, na kilala rin bilang post-acute sequelae ng SARS-CoV-2 infection (PASC), ay tumutukoy sa isang kondisyon kung saan ang mga indibidwal ay nakakaranas ng paulit-ulit na sintomas o mga bagong sintomas na nabubuo pagkatapos gumaling mula sa talamak na yugto ng Covid-19. Bagama't maraming taong may Covid-19 ang gumagaling sa loob ng ilang linggo, isang malaking bilang ang patuloy na nakakaranas ng hanay ng mga sintomas na maaaring tumagal ng ilang buwan. Ang mga pangmatagalang sintomas na ito ay maaaring makabuluhang makaapekto sa kalidad ng buhay at pang-araw-araw na paggana ng isang tao.

Sintomas ng matagal na Covid:

Ang mga sintomas ng matagal na Covid ay maaaring mag-iba nang malaki sa bawat tao. Kabilang sa ilang karaniwang sintomas ang matinding pagkapagod, igsi ng paghinga, pananakit ng dibdib, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, fog sa utak, hirap sa pag-concentrate, depresyon, pagkabalisa, at pagkagambala sa pagtulog. Kasama sa iba pang mga naiulat na sintomas ang palpitations ng puso, pagkahilo, pananakit ng ulo, at mga isyu sa gastrointestinal. Mahalagang tandaan na ang mga sintomas na ito ay maaaring magbago sa intensity at maaaring dumating at umalis sa paglipas ng panahon.

FAQ:

Q: Gaano katagal ang mga sintomas ng Covid?

A: Ang tagal ng mahabang sintomas ng Covid ay maaaring mag-iba nang malaki. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng mga sintomas sa loob ng ilang linggo, habang ang iba ay maaaring magkaroon ng mga sintomas na nagpapatuloy ng ilang buwan o mas matagal pa.

Q: Sino ang nasa panganib na magkaroon ng mahabang Covid?

A: Maaaring makaapekto ang Long Covid sa sinumang nagkaroon ng Covid-19, anuman ang kalubhaan ng kanilang unang impeksyon. Gayunpaman, ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga indibidwal na may mas matinding talamak na sintomas ng Covid-19 ay mas malamang na magkaroon ng mahabang Covid.

Q: Maaari bang magkaroon ng mahabang Covid ang mga bata?

A: Oo, ang mga bata ay maaari ding magkaroon ng mahabang Covid. Habang ang mga bata sa pangkalahatan ay mas maliit ang posibilidad na makaranas ng matinding talamak na sintomas ng Covid-19, ang ilan ay maaaring makaranas pa rin ng pangmatagalang sintomas.

Q: May gamot ba ang long Covid?

A: Sa kasalukuyan, walang tiyak na lunas para sa matagal na Covid. Nakatuon ang paggamot sa pamamahala ng mga indibidwal na sintomas at pagpapabuti ng pangkalahatang kagalingan sa pamamagitan ng isang multidisciplinary na diskarte, kabilang ang physical therapy, cognitive-behavioral therapy, at mga gamot upang maibsan ang mga partikular na sintomas.

Sa konklusyon, ang long Covid ay isang kondisyon kung saan ang mga indibidwal ay nakakaranas ng paulit-ulit o mga bagong sintomas pagkatapos gumaling mula sa talamak na Covid-19. Ang mga sintomas ay maaaring mag-iba-iba at maaaring tumagal ng ilang linggo, buwan, o mas matagal pa. Mahalaga para sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga mananaliksik na magpatuloy sa pag-aaral at pag-unawa sa matagal na Covid upang magbigay ng naaangkop na pangangalaga at suporta para sa mga apektado.