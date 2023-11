By

Ano ang 5 kawili-wiling katotohanan tungkol sa Walmart?

Ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay isang pangalan ng sambahayan na hindi nangangailangan ng pagpapakilala. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at magkakaibang hanay ng mga produkto, ang Walmart ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng maraming tao. Gayunpaman, may ilang hindi gaanong kilalang katotohanan tungkol sa higanteng retail na ito na maaaring ikagulat mo. Narito ang limang kawili-wiling katotohanan tungkol sa Walmart:

1. Global na abot ng Walmart: Ang Walmart ay nagpapatakbo sa 27 bansa sa buong mundo, na ginagawa itong isang tunay na pandaigdigang kumpanya. Mula sa United States hanggang Brazil, China hanggang United Kingdom, may malaking presensya ang Walmart sa iba't ibang merkado. Ang mga internasyunal na operasyon nito ay nakakatulong sa katayuan nito bilang isa sa pinakamalaking employer sa buong mundo, na may higit sa 2.3 milyong mga kasama sa buong mundo.

2. Ang epekto ng Walmart: Ang terminong "Walmart effect" ay tumutukoy sa epekto ng kumpanya sa mga lokal na ekonomiya kapag pumasok ito sa isang bagong merkado. Bagama't nakakaakit ng mga customer ang mababang presyo ng Walmart, maaari rin nilang bigyan ng pressure ang mas maliliit na negosyo, na humahantong sa mga pagsasara. Gayunpaman, ang pagdating ng kumpanya ay maaari ring lumikha ng mga trabaho at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya sa ilang mga lugar.

3. Mga inisyatiba sa kapaligiran ng Walmart: Sa mga nakalipas na taon, gumawa ng makabuluhang pagsisikap ang Walmart na bawasan ang environmental footprint nito. Nilalayon ng kumpanya na mapalakas ng 100% renewable energy, makagawa ng zero waste, at magbenta ng mga napapanatiling produkto. Nangako rin ang Walmart na bawasan ang mga greenhouse gas emissions sa mga operasyon at supply chain nito.

4. Ang pagkakawanggawa ng Walmart: Ang Walmart ay kilala sa mga philanthropic na pagsisikap nito. Ang Walmart Foundation, ang kawanggawa ng kumpanya, ay sumusuporta sa iba't ibang mga layunin, kabilang ang gutom, pagtugon sa kalamidad, at edukasyon. Noong 2020 lamang, nag-donate ang Walmart at ang Walmart Foundation ng mahigit $1.4 bilyon sa mga organisasyong pangkawanggawa sa buong mundo.

5. Paglago ng e-commerce ng Walmart: Habang ang Walmart ay pangunahing kilala sa mga brick-and-mortar na tindahan nito, ang e-commerce na negosyo nito ay mabilis na lumalawak. Sa nakalipas na mga taon, ang kumpanya ay gumawa ng malalaking pamumuhunan sa online platform nito, na nag-aalok sa mga customer ng malawak na hanay ng mga produkto para sa maginhawang paghahatid sa bahay o in-store na pickup.

FAQ:

Q: Ano ang retailer?

A: Ang retailer ay isang negosyo o indibidwal na direktang nagbebenta ng mga produkto o serbisyo sa mga consumer.

Q: Ano ang philanthropic endeavor?

A: Ang isang philanthropic na pagsisikap ay tumutukoy sa mga aksyon na ginawa ng mga indibidwal o organisasyon upang itaguyod ang kapakanan ng iba, kadalasan sa pamamagitan ng mga donasyong kawanggawa o suporta para sa mga layuning panlipunan.

Q: Ano ang e-commerce?

A: Ang E-commerce, maikli para sa electronic commerce, ay tumutukoy sa pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa internet.

Bilang konklusyon, ang pandaigdigang presensya ng Walmart, ang "Walmart effect," ang mga inisyatiba nito sa kapaligiran, pagkakawanggawa, at paglago ng e-commerce ay ilan lamang sa maraming kawili-wiling aspeto ng retail na higanteng ito. Habang patuloy na nagbabago at umaangkop ang Walmart sa pagbabago ng mga pangangailangan ng consumer, nananatili itong nangingibabaw na puwersa sa industriya ng retail.