Bagong Pagtuklas: Mga Pahiwatig ng Buhay sa Exoplanet 120 Light-Years Away

Natuklasan ng mga siyentipiko na gumagamit ng James Webb Space Telescope ang pagkakaroon ng isang molekula na tinatawag na dimethyl sulfide (DMS) sa atmospera ng isang exoplanet na kilala bilang K2-18 b. Habang ang DMS ay pangunahing ginawa ng phytoplankton sa Earth, ang presensya nito sa malayong planeta na ito ay nagmumungkahi ng posibilidad ng buhay. Ang teleskopyo, na pinamamahalaan ng NASA at ng European at Canadian na mga ahensya ng kalawakan, ay naobserbahan ang exoplanet sa konstelasyon na Leo, halos siyam na beses ang mass ng Earth. Bilang karagdagan sa DMS, natagpuan din ng pag-aaral ang isang kasaganaan ng mga molekulang nagdadala ng carbon tulad ng methane at carbon dioxide.

Sinusuportahan ng pagtuklas na ito ang teorya na ang K2-18 b ay isang planetang Hycean, isang uri ng exoplanet na pinaniniwalaang may hydrogen-rich atmosphere na nakabitin sa ibabaw ng karagatan. Ipinaliwanag ng astronomo na si Nikku Madhusudhan mula sa Unibersidad ng Cambridge na ang DMS ay natatangi sa Earth at hinuhulaan na isang magandang biosignature para sa mga matitirahan na exoplanet.

Gayunpaman, ang mga siyentipiko na kasangkot sa pananaliksik ay nag-iingat na ang ebidensya na sumusuporta sa pagkakaroon ng DMS sa K2-18 b ay paunang at nangangailangan ng karagdagang pagpapatunay. Ang mga follow-up na obserbasyon sa James Webb Space Telescope ay isasagawa upang kumpirmahin ang mga natuklasang ito.

Ang paraan na ginamit ng pangkat ng pananaliksik ay tinatawag na transmission spectroscopy. Ang pamamaraan na ito ay nagsasangkot ng pagsusuri sa liwanag ng isang bituin habang ito ay dumadaan sa kapaligiran ng isang exoplanet. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga wavelength ng liwanag na nasisipsip ng mga molekula sa atmospera, matutukoy ng mga astronomo ang komposisyon ng molekular ng exoplanet.

Ang pag-aaral na ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang methane at hydrocarbons ay natukoy sa kapaligiran ng isang exoplanet gamit ang transmission spectroscopy. Ang kawalan ng mga molekula tulad ng ammonia at carbon monoxide, kasama ang pagkakaroon ng methane at carbon dioxide, ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng isang karagatan sa ilalim ng ibabaw ng K2-18 b.

Ang K2-18 b ay umiikot sa isang cool na dwarf star sa habitable zone, kung saan posibleng umiral ang likidong tubig sa ibabaw ng planeta. Gayunpaman, hindi pa rin alam ang temperatura ng tubig at ang tirahan ng planeta. Higit pang mga obserbasyon ang kailangan upang maitatag ang mga kondisyong kinakailangan para sa buhay sa malayong exoplanet na ito.

Pinagmulan: University of Cambridge, The Astrophysical Journal Letters