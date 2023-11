Warhammer 40,000: Space Marine II: Isang Bagong Panahon ng Galactic Warfare

Mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang ilabas ang Warhammer 40,000: Space Marine, isang laro na nakakabighani ng mga manlalaro sa matinding kampanya nito at matitinding multiplayer na laban. Matagal nang nawalan ng pag-asa ang mga tagahanga ng isang sequel, ngunit ngayon, noong 2023, malapit na ang inaasam-asam na paglulunsad ng Warhammer 40,000: Space Marine II sa Xbox Series X|S. Sa pagkakataong ito, dinadala ng developer na Saber Interactive at publisher na Focus Entertainment ang minamahal na franchise sa bagong taas.

Warhammer 40,000: Ang Space Marine II ay isang third-person shooter na naglulubog sa mga manlalaro sa isang kapanapanabik na galactic adventure. Si Captain Titus at ang kanyang Space Marines ay bumalik sa harapan, na tininigan ng mahuhusay na Clive Standen. Habang ipinapadala ng Emperor ang tapat na Space Marines upang labanan ang mga sangkawan ng Tyranids, ang mga manlalaro ay dapat magpakawala ng impiyerno gamit ang mga mapangwasak na sandata at mga espesyal na kakayahan.

Ang isang makabuluhang pagkakaiba ay ang Warhammer 40,000: Space Marine II ay wala na sa mga kamay ng Relic Entertainment. Sa halip, ang Saber Interactive, ang kinikilalang studio sa likod ng World War Z at Evil Dead: The Game, ang nanguna. Kilala sa kanilang kahanga-hangang teknolohiya ng Swarm Engine, na nagbibigay-daan sa malaking bilang ng mga kaaway sa screen nang sabay-sabay, nangangako ang Saber Interactive na maghahatid ng mga epic na labanan sa hindi pa nagagawang sukat.

Ano ang nagtatakda ng Warhammer 40,000: Space Marine II bukod sa hinalinhan nito?

Sa pagbuo sa pundasyong inilatag ng orihinal na laro, ipinakilala ng Saber Interactive ang Tyranids bilang pangunahing kaaway sa Space Marine II. Ang kakaibang behavioral simulator, na kilala bilang Swarm Engine, ay perpektong umakma sa parang pugad na kalikasan ng Tyranids, na nagreresulta sa kapana-panabik at mapaghamong mga sequence ng gameplay.

Sa Space Marine II, ang kuwento ay naganap halos isang siglo pagkatapos ng mga kaganapan sa unang laro. Ang uniberso ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago, kasama ang pagkawasak ng fortress world ng Cadia at ang paglitaw ng Primaris, isang mas malakas na lahi ng Space Marines na pinamumunuan ng muling nabuhay na Primarch ng Ultramarines, Roboute Guilliman. Si Kapitan Titus ay bumalik sa isang kalawakan sa kaguluhan, na umaangkop sa bagong konteksto habang siya ay nakikipaglaban upang iligtas muli ang sangkatauhan.

Tulad ng para sa tabletop na laro ng Warhammer 40,000, umunlad din ito sa paglipas ng mga taon. Bagama't ang proseso ng pag-unlad ay nagiging mahirap na makasabay sa patuloy na pagpapakilala ng mga bagong modelo at paksyon, layunin ng Warhammer 40,000: Space Marine II na isama hangga't maaari sa loob ng mga limitasyon nito. Maaaring asahan ng mga manlalaro na makaharap hindi lamang ang Ultramarines at Tyranids kundi pati na rin ang Imperial forces at isang makabuluhang presensya ng Adeptus Mechanicus. Gayunpaman, dapat silang maging maingat sa mga puwersa ng Tzeenchian na magpapalubha sa labanan para sa Ultramarines.

FAQs

1. Sino ang developer at publisher ng Warhammer 40,000: Space Marine II?

Ang Warhammer 40,000: Space Marine II ay binuo ng Saber Interactive at inilathala ng Focus Entertainment.

2. Ano ang pangunahing pangkat ng kaaway sa Space Marine II?

Ang pangunahing pangkat ng kaaway sa Space Marine II ay ang Tyranids, na kilala sa kanilang pag-uugaling parang pugad.

3. Paano nagbago ang gameplay sa Space Marine II?

Ang Space Marine II ay binuo batay sa matagumpay na mekanika ng hinalinhan nito habang nagpapakilala ng mga bagong feature para mapahusay ang karanasan ng manlalaro. Ang laro ay nagpapanatili ng mahusay na ranged/melee system at nagpapakilala ng mga pagpapahusay tulad ng quickshot counter at parry mechanics.

4. Anong mga pagbabago ang naganap sa Warhammer 40,000 universe mula noong unang laro?

Sa Warhammer 40,000 universe, ang Cadia, ang fortress world, ay nawasak, at isang warp-rift ang napunit ang galaxy. Ang paglitaw ng Primaris, isang mas malakas na bersyon ng Astartes, at ang pagbabalik ni Roboute Guilliman bilang Primarch of the Ultramarines ay muling hinubog ang kalawakan at naglagay sa sangkatauhan sa matinding panganib.

5. Maaari bang asahan ng mga manlalaro na makita ang lahat ng bagong modelo at paksyon mula sa tabletop na laro sa Space Marine II?

Ang proseso ng pagbuo ay nagdudulot ng mga hamon sa pagsunod sa patuloy na umuusbong na laro ng tabletop. Habang nilalayon ng Space Marine II na isama hangga't maaari, hindi dapat asahan ng mga manlalaro na makita ang lahat ng bagong modelo at paksyon. Gayunpaman, maaari nilang asahan ang mga pakikipagtagpo sa mga pwersang Imperial, isang makabuluhang presensya ng Adeptus Mechanicus, at ang kumplikadong pwersa ng Tzeenchian.