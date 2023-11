Warhammer 40,000: Space Marine 2 Faces Delays, Nangangako ng De-kalidad na Karanasan

By

Ang Warhammer 40,000: Space Marine 2, ang inaabangang sequel ng sikat na action game, ay nag-anunsyo kamakailan ng isang makabuluhang pagkaantala sa paglulunsad nito. Orihinal na binalak para sa pagpapalabas bago matapos ang 2023, ang laro ay ibabalik na ngayon sa ikalawang kalahati ng 2024. Ang balitang ito ay dumating bilang isang pagkabigo sa mga tagahanga na sabik na naghihintay sa pagdating ng sequel.

Ang pagkaantala, ayon sa publisher ng laro, ang Focus Entertainment, ay upang matiyak na ang mga manlalaro ay bibigyan ng isang makintab at mataas na kalidad na karanasan sa paglalaro. Nais ng development team na lampasan ang mga inaasahan ng mga tagahanga at maghatid ng laro na karapat-dapat sa reputasyon ng franchise. Mahalagang tandaan na sa kabila ng pagkaantala, ang Space Marine 2 ay nakakuha na ng higit sa isang milyong listahan ng hiling, na nagpapakita ng napakalaking katanyagan at pag-asam sa paglabas nito.

Kahit na ang pagkaantala ay maaaring nakakasira ng loob, may ilang magandang balita para sa mga tagahanga. Inanunsyo ng Focus Entertainment na ang petsa ng pagpapalabas para sa Space Marine 2 ay ipapakita sa unang bahagi ng Disyembre, posibleng kasabay ng The Game Awards 2023 sa Disyembre 7. Sa wakas, ang anunsyong ito ay magbibigay sa mga tagahanga ng konkretong timeline na aabangan.

Pansamantala, makikita ng mga manlalaro ang laro sa pamamagitan ng August gameplay trailer na inilabas ng Focus at developer na Saber Interactive. Nangangako ang trailer ng isang mabagsik na karanasan sa pagkilos ng ikatlong tao, kung saan lalabanan ng mga manlalaro ang sangkawan ng Tyranids sa malawak na Warhammer 40,000 universe. Ang Space Marine 2 ay kumukuha ng inspirasyon mula sa Astartes fan film ni Syama Pedersen, na tinitiyak na ang mga tagahanga ng franchise ay mahuhulog sa isang tunay at kapanapanabik na karanasan sa gameplay.

Habang sabik na hinihintay ng mga tagahanga ang pagpapalabas ng Space Marine 2, ang pagkaantala ay nagsisilbing paalala na may magagandang bagay na darating sa mga naghihintay. Sa isang pangako sa paghahatid ng isang nangungunang laro, nilalayon ng mga developer na matugunan at malampasan ang mga inaasahan ng mga tagahanga sa buong mundo. Pansamantala, maaaring patuloy na asahan ng mga manlalaro ang paparating na anunsyo ng opisyal na petsa ng paglabas.

Mga Madalas Itanong

1. Bakit naantala ang Space Marine 2?

Ang laro ay naantala upang matiyak na ito ay nakakatugon sa mataas na kalidad na mga pamantayan at lumampas sa mga inaasahan ng mga tagahanga. Nais ng development team na magbigay sa mga manlalaro ng makintab at nakaka-engganyong karanasan.

2. Kailan ipapahayag ang petsa ng pagpapalabas para sa Space Marine 2?

Ang petsa ng pagpapalabas para sa Space Marine 2 ay inaasahang iaanunsyo sa unang bahagi ng Disyembre, na posibleng sa paligid ng The Game Awards 2023 sa Disyembre 7. Maaaring umasa ang mga tagahanga na sa wakas ay magkaroon ng konkretong timeline.

3. Ano ang maaasahan ng mga manlalaro mula sa Space Marine 2?

Nangangako ang Space Marine 2 ng isang mabagsik na third-person na karanasan sa aksyon na itinakda sa malawak na Warhammer 40,000 universe. Ang mga manlalaro ay sasabak sa matinding labanan laban sa mga sangkawan ng Tyranids, na kukuha ng inspirasyon mula sa sikat na fan film ng Astartes.