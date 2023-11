Ipinapakilala ang OnePlus AI Music Studio: Ilabas ang Iyong Pagkamalikhain sa Musika

Ang OnePlus, ang kilalang tagagawa ng smartphone na nakabase sa China, ay inilunsad kamakailan ang kanyang groundbreaking AI Music Studio. Ang makabagong tool na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga user na bumuo ng kanilang sariling mga kanta nang walang kahirap-hirap, na nagbubukas ng mga pinto sa mga kahanga-hangang adhikain sa musika. Gamit ang makabagong teknolohiya nito, binibigyang-daan ka ng AI Music Studio na gumawa ng mga nakakaakit na lyrics, walang putol na pagsamahin ang mga ito sa mga beats na binuo ng AI, at panoorin ang paglalahad ng iyong paglikha sa pamamagitan ng visual na nakakaakit na mga music video - lahat ay nasa iyong kamay.

Wala na ang mga araw ng tradisyonal na paglikha ng musika. Pinagsasama ng OnePlus AI Music Studio ang kapangyarihan ng artificial intelligence sa iyong artistikong paningin. Hindi mo na kailangang magkaroon ng OnePlus device para ma-access ang pambihirang feature na ito, dahil available ito sa parehong Indian at non-Indian na mga user.

Kaya, paano ka makakagawa ng sarili mong music video? Ito ay isang simple at intuitive na proseso. Magsimula sa pamamagitan ng pag-sign up gamit ang iyong email address, pagkatapos ay suriin ang paglalakbay ng pagpapahayag ng musika sa mga sumusunod na hakbang:

1. Mag-click sa 'Gumawa ng Musika' at piliin ang iyong ginustong genre (rap, hip-hop, EDM; pop coming soon), mood (masaya, energetic, romantiko, malungkot), at tema.

2. Magpatuloy sa pagbibigay ng prompt para sa AI na bumuo ng iyong natatanging lyrics.

3. Sa loob ng susunod na 2-3 minuto, matatanggap mo ang lyrics na ginawa ng AI.

4. Ngayon, oras na para likhain ang iyong musika habang sini-synchronize ito sa mapang-akit na video.

5. Kung nais, i-download ang huling music video at ibahagi ito sa iyong mga paboritong social media platform.

Upang higit pang mapahusay ang sigasig sa paligid ng rebolusyonaryong feature na ito, naglunsad ang OnePlus ng isang kapana-panabik na paligsahan para sa mga user sa India, Europe, at North America. Ang bawat rehiyon ay pinapayagan ng 100 entries, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok na ipakita ang kanilang galing sa musika. Maramihang mga entry ay malugod na tinatanggap; gayunpaman, isang entry lamang bawat tao ang magiging karapat-dapat para sa isang premyo. Ang deadline ng pagsusumite para sa paligsahan ay 5pm IST sa Disyembre 17.

Galugarin ang walang katapusang mga posibilidad na inaalok ng OnePlus AI Music Studio at ilabas ang iyong potensyal na artistikong. Hayaang pumailanglang ang iyong mga obra maestra sa musika at maakit ang mundo gamit ang iyong mga natatanging likha.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Available ba ang OnePlus AI Music Studio sa buong mundo?

Oo, ang OnePlus AI Music Studio ay naa-access ng mga user sa India at sa labas ng bansa. Hindi ito limitado sa anumang partikular na rehiyon.

2. Kailangan ko bang magkaroon ng OnePlus device para magamit ang AI Music Studio?

Hindi, hindi mo kailangang magkaroon ng OnePlus device para ma-access at magamit ang AI Music Studio. Available ito sa lahat ng user anuman ang brand ng kanilang smartphone.

3. Paano ako makakasali sa paligsahan ng OnePlus AI Music Studio?

Para lumahok sa paligsahan ng OnePlus AI Music Studio, gawin lang ang iyong music video gamit ang tool at isumite ang iyong entry bago ang deadline. Ang buong detalye ng paligsahan ay matatagpuan sa website ng OnePlus.

Pinagmumulan:

– [Hindustan Times](https://www.hindustantimes.com/brand-post/introducing-oneplus-ai-music-studio-unleash-your-musical-creativity/story-HtWxTAtD4w7aLM0MKYytZJ.html)