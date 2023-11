Microsoft Stock Hits Record High bilang OpenAI Shakeup Nagpapadala Shockwaves

Ang stock ng Microsoft ay tumaas sa lahat ng oras na mataas noong Lunes pagkatapos ng balita na si Sam Altman, dating CEO ng OpenAI, ay sasali sa Microsoft upang manguna sa isang bagong advanced na AI research team kasama ang co-founder na si Greg Brockman. Ang hindi inaasahang hakbang ay nagpadala ng mga shockwaves sa buong mundo ng teknolohiya, nakakagulat na mga tagaloob ng industriya at mga namumuhunan.

Habang ang kasunduan sa pagitan ng Altman at Microsoft ay hindi pa opisyal, ang mga analyst at eksperto ay sinasabi na ito bilang isang pangunahing panalo para sa higanteng teknolohiya. Tinawag ito ng managing director ng RBC Capital Markets na si Rishi Jaluria na isang "malaking kudeta para sa Microsoft," na itinatampok ang reputasyon ni Altman bilang isang AI visionary.

Nananatili ang mga alalahanin tungkol sa kung paano makakaapekto ang kawalan ng katiyakan sa OpenAI sa negosyo ng Microsoft sa maikling panahon, lalo na tungkol sa mga serbisyo ng cloud ng Azure ng Microsoft, na ginagamit ng OpenAI. Gayunpaman, naniniwala ang mga analyst na ang pagdadala kay Altman at sa kanyang koponan sa barko ay maaaring maging isang mas mahusay na resulta para sa Microsoft sa katagalan.

Ang pagkuha ng Altman at Brockman ay nagpoposisyon sa Microsoft bilang isang patutunguhang tagapag-empleyo para sa mga generative na inhinyero ng AI, na lalong nagpapatibay sa pangunguna nito sa larangan. Sa kabilang banda, ang OpenAI ay nakikipagbuno sa mga aftershocks, na pinatunayan ng isang liham na nilagdaan ng mahigit 500 empleyado na humihimok sa board na magbitiw o harapin ang malawakang pagbibitiw.

Parehong nakikita ito ng mga mamumuhunan at analyst bilang isang makabuluhang estratehikong bentahe para sa Microsoft, dahil hindi lamang nito pinapanatili ang kanilang roadmap ng produkto ng AI ngunit nagpapakita rin ito ng mabigat na kompetisyon para sa mga generative AI startup at Google DeepMind.

Bilang resulta ng mga pag-unlad na ito, nagsara ang Microsoft shares sa $377.44 noong Lunes, tumaas ng higit sa 2%. Ang positibong reaksyon ng merkado ay sumasalamin sa kumpiyansa sa kakayahan ng Microsoft na mapanatili ang posisyon nito bilang isang lider sa AI space, sa kabila ng kamakailang pagkagambala sa OpenAI.

FAQ

Ano ang OpenAI?

Ang OpenAI ay isang nangungunang laboratoryo sa pagsasaliksik ng artificial intelligence na itinatag na may misyon ng pagtiyak na ang artificial general intelligence (AGI) ay nakikinabang sa lahat ng sangkatauhan. Ito ay kapwa itinatag nina Sam Altman at Greg Brockman.

Ano ang generative AI?

Ang Generative AI ay tumutukoy sa larangan ng artificial intelligence na nakatutok sa paggawa ng mga modelo, algorithm, at system na may kakayahang bumuo ng bago at orihinal na content, gaya ng mga larawan, text, o musika.

Ano ang Microsoft Azure?

Ang Microsoft Azure ay isang cloud computing platform at serbisyo na inaalok ng Microsoft. Nagbibigay ito ng malawak na hanay ng mga serbisyo sa cloud, kabilang ang mga virtual machine, storage, analytics, at mga kakayahan ng AI, upang matulungan ang mga negosyo na bumuo, mag-deploy, at mamahala ng mga application at serbisyo.

Ano ang epekto ng pagkuha kay Sam Altman sa stock ng Microsoft?

Ang pagkuha kay Sam Altman ay tinitingnan bilang isang positibong pag-unlad para sa Microsoft, na humahantong sa pagtaas ng kumpiyansa ng mamumuhunan at pagtaas ng presyo ng stock ng kumpanya. Ang reputasyon ni Altman bilang isang AI visionary at ang estratehikong kalamangan na natamo ng Microsoft sa kanyang pagdagdag sa koponan ay nakikita bilang mga salik na nag-aambag sa positibong reaksyon sa merkado na ito.