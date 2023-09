Inilabas ng Wahoo ang Bagong Kickr Move Turbo Trainer at Kickr Bike Shift

Ang Wahoo, ang sikat na indoor cycling tech brand, ay nag-anunsyo ng pagpapalabas ng dalawang bagong produkto: ang Kickr Move turbo trainer at ang Kickr Bike Shift smart bike. Ang Kickr Move ay nakaposisyon sa tuktok ng Kickr smart turbo trainer range ng Wahoo at ipinagmamalaki ang mga bagong kakayahan sa paggalaw na naglalayong magbigay ng mas natural na pakiramdam ng biyahe at mapabuti ang kaginhawaan ng user, na nagkakahalaga ng $1,599.99 USD. Sa kabilang banda, ang Kickr Bike Shift ay nasa ilalim ng Kickr Bike V2 at pinapasimple ang ilang functionality, na nagkakahalaga ng $2,999.99 USD.

Nagtatampok ang Kickr Move ng walong pulgadang 'gravity track' na nagbibigay-daan sa pangunahing turbo trainer hardware na mag-slide pabalik-balik sa isang curved track, na nagbibigay ng maliit na halaga ng side-to-side na paggalaw. Nagbibigay-daan ito sa bisikleta na makapaglakbay nang malaya habang nag-eehersisyo, binabawasan ang pagkapagod at pagpapabuti ng pangkalahatang kahusayan. Ang sliding track ay nakakandado para sa madaling transportasyon at pag-mount ng bike. Upang ipares ang Kickr Move sa isang Kickr Climb, kailangan ng karagdagang hardware adapter ngunit maaaring bilhin nang hiwalay.

Sa mga tuntunin ng mga detalye, ang Kickr Move ay nag-aalok ng Bluetooth, ANT+, at WiFi na pagkakakonekta, pati na rin ang power accuracy sa loob ng 1%. Kakayanin nito ang maximum resistance na 2,200 watts at may simulate gradient range na -10% hanggang 20%. Kasama rin dito ang mga feature gaya ng ERG Easy Ramp at Race Mode para sa mga pinahusay na karanasan sa pagsasanay. Ang Kickr Move ay may kasamang 11-speed SunRace 11-28T cassette, na mas gusto pa ring opsyon sa mga gumagamit ng Wahoo.

Tulad ng para sa Kickr Bike Shift, ito ay isang mas abot-kayang opsyon sa smart bike na may steel frame at tumitimbang ng 40kg. Nag-aalok ito ng 2200 watts ng resistensya, pagkakakonekta sa WiFi, at katumpakan ng pagsukat ng kuryente sa loob ng 1%. Hindi tulad ng Kickr Bike V2, ang Kickr Bike Shift ay walang tilt function o motor-driven inertia feature. Gayunpaman, pinapanatili nito ang five-point fit adjustment system, app-based na setup, at mga na-configure na shifter at button.

Parehong available ang Kickr Move at Kickr Bike Shift para mabili kaagad. Ang Kickr Move ay nagkakahalaga ng $1,599.99 USD, habang ang Kickr Bike Shift ay nagkakahalaga ng $2,999.99 USD at magsisimulang ipadala sa huling bahagi ng Setyembre.

