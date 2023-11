Ang Vivo Pad 3 ay Nabalitaan na Itinatampok ang MediaTek Dimensity 9300 para sa Flagship Performance

Ang mga mahilig sa tech at mga tagahanga ng Vivo ay sabik na inaasahan ang paparating na ikot ng paglulunsad mula sa sikat na brand ng smartphone. Iminumungkahi ng mga alingawngaw na ang Vivo ay may kapana-panabik na lineup ng mga produkto sa mga gawa, kabilang ang mga foldable phone, flagship device, at marami pa. Isa sa mga pinaka-inaasahang device ay ang Vivo Pad 3 tablet, at ang mga kamakailang pahiwatig mula sa isang kilalang tipster ay nagbigay-liwanag sa mga pangunahing detalye nito.

Ayon sa post ng tipster Digital Chat Station sa Weibo, ang Vivo Pad 3 ay magkakaroon ng MediaTek Dimensity 9300 SoC. Ang chipset na ito ay kilala sa high-end na pagganap nito at ipoposisyon ang tablet bilang isang flagship-grade na produkto. Ang Dimensity 9300 ay gumawa na ng mga wave sa tech na industriya dahil pinapagana nito ang kamakailang inilabas na Vivo X100 at X100 Pro na mga smartphone, na bahagi ng pinakabagong flagship series ng Vivo.

Habang ang tipster ay hindi nagbigay ng anumang karagdagang mga detalye tungkol sa Vivo Pad 3, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang tablet ay inaasahang ilalabas kasama ng Vivo X100 Ultra na modelo sa Abril 2024. Ang X100 Ultra ay rumored na pinapagana ng Snapdragon 8 Gen 3 SoC, na higit na nagpapahiwatig na ang Vivo Pad 3 ay magiging isang malakas at puno ng tampok na device.

Ang diskarte sa paglabas para sa mga paparating na device ng Vivo ay nananatiling hindi sigurado. Bagama't posibleng ipahayag ang Pad 3 kasama ng X100 Ultra, X Fold 3, at X Flip 2 sa parehong kaganapan sa paglulunsad, wala pang nakumpirma. Pinapayuhan ang mga mahilig sa Vivo at tech enthusiast na manatiling nakatutok para sa mga karagdagang update.

FAQ:

Q: Ano ang pangunahing detalye ng rumored para sa Vivo Pad 3?

A: Ang Vivo Pad 3 ay napapabalitang nagtatampok ng mataas na pagganap ng MediaTek Dimensity 9300 SoC.

Q: Magiging flagship device ba ang Vivo Pad 3?

A: Oo, kasama ang Dimensity 9300 chipset, ang Vivo Pad 3 ay inaasahang magiging isang flagship-grade na produkto.

T: Ipapalabas ba ang Vivo Pad 3 kasama ng Vivo X100 Ultra?

A: May posibilidad na ang Vivo Pad 3 ay ipahayag kasama ng Vivo X100 Ultra, ngunit walang opisyal na kumpirmasyon na ginawa.

Q: Kailan tayo makakaasa ng higit pang mga update sa Vivo Pad 3?

A: Dapat manatiling nakatutok ang mga tagahanga at tech enthusiast ng Vivo para sa mga karagdagang update habang nagiging available ang higit pang impormasyon.