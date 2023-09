Ipinakilala ng Victrola ang Mga Bagong Hi-Res Turntable para sa Wireless Vinyl Playback

Ang Victrola, isang kilalang tagagawa ng mga turntable, ay gumawa ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa pagpapalabas ng kanilang mga bagong premium na modelo, ang Hi-Res Carbon at Hi-Res Onyx. Ang mga kapana-panabik na karagdagan sa kanilang lineup ay nilagyan ng built-in na Qualcomm audio hardware, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na pag-playback ng wireless vinyl sa Bluetooth o mga speaker at headphone na naka-enable sa aptX.

Ang release na ito ay nagmamarka ng pag-alis mula sa dating hanay ng Victrola, na eksklusibong tugma sa mga Sonos speaker. Tinitiyak ng pagsasama ng Qualcomm audio hardware ang pagiging tugma sa mas malawak na hanay ng mga device, na nagbibigay-daan sa mga user na ma-enjoy ang kanilang mga vinyl record nang wireless nang hindi nakompromiso ang kalidad ng tunog.

Parehong sinusuportahan ng Hi-Res Carbon at Hi-Res Onyx turntable ang pinakabagong Bluetooth 5.4 at Bluetooth LE protocol, na nagbibigay ng pinahusay na koneksyon at pinahusay na audio streaming na mga kakayahan. Bukod pa rito, nagtatampok ang mga turntable na ito ng Qualcomm's aptX Adaptive audio technologies, na nag-o-optimize ng audio transmission para sa isang mahusay na karanasan sa pakikinig.

Para sa mga mas gusto ang isang mas tradisyonal na pag-setup, ang mga modelo ng Hi-Res ay nag-aalok pa rin ng mga RCA output upang kumonekta sa mga self-powered wired speaker. Ang pagpipiliang disenyo na ito ay tumutugon sa mga audiophile na pinahahalagahan ang klasikong wired na koneksyon at mas gustong magkaroon ng kumpletong kontrol sa kanilang pag-setup ng audio.

Ang mga turntable ng Hi-Res Carbon at Hi-Res Onyx ay nagkakahalaga ng $599 at $399 ayon sa pagkakabanggit, na nag-aalok ng mas abot-kayang alternatibo sa kanilang mga katapat na Sonos. Ang diskarte sa pagpepresyo na ito ay ginagawang naa-access ang mga premium na modelong ito sa mas malawak na audience, na naghihikayat sa mas maraming tao na maranasan ang saya ng vinyl playback sa kaginhawahan ng wireless na teknolohiya.

Sa konklusyon, ang pagpapakilala ni Victrola ng Hi-Res Carbon at Hi-Res Onyx turntable na may built-in na Qualcomm audio hardware ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago sa mga alok ng produkto ng kumpanya. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng wireless na teknolohiya at pagpapalawak ng compatibility, layunin ng Victrola na umapela sa parehong tech-savvy na mga user at traditionalist, na pinapanatili ang kanilang reputasyon bilang isang pinagkakatiwalaang brand sa turntable market.

Pinagmumulan:

-Victrola website