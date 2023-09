Hinaharap ng Google ang Paglilitis Dahil sa Mga Paratang ng Pag-abuso sa Monopoly Power

By

Dinadala ng gobyerno ng Estados Unidos ang Google sa korte, na inaakusahan ang tech giant na inaabuso ang monopolyong kapangyarihan nito sa industriya ng search engine. Ang paglilitis, na nagmamarka ng unang pangunahing kaso ng monopolyo ng gobyerno sa mga dekada at ang una sa edad ng modernong internet, ay magsisimula sa Martes sa Washington, DC

Sa gitna ng kaso ng Justice Department ay ang pag-aangkin na inayos ng Google ang mga pakikitungo sa negosyo nito upang matiyak na ito ang unang search engine na makikita ng mga user kapag ina-access nila ang kanilang mga telepono o web browser. Naninindigan ang gobyerno na ang layunin ng Google ay alisin ang kumpetisyon at mapanatili ang pangingibabaw nito.

Inilarawan ng dating Attorney General William Barr ang demanda bilang isang pag-atake sa pagkakahawak ng Google sa internet, na nakakaapekto sa milyun-milyong consumer, advertiser, maliliit na negosyo, at negosyante. Matapos ang mga taon ng paghahanda, kabilang ang paggawa ng milyun-milyong pahina ng mga dokumento at pagdedeposito mula sa mahigit 150 indibidwal, ang kaso ay sa wakas ay pupunta sa paglilitis.

Ang kinalabasan ng landmark na pagsubok na ito ay magkakaroon ng makabuluhang implikasyon para sa industriya ng tech at sa internet sa kabuuan. Hinahamon nito ang kapangyarihan ng mga tech na kumpanya sa pagkontrol sa mga produkto na ginagamit ng mga tao araw-araw. Kung matagumpay, maaari nitong baguhin ang paraan ng pagpapatakbo ng mga tech giant at magkaroon ng direktang epekto sa kung paano gumagana ang internet.

Ang Google, na kasalukuyang may hawak ng humigit-kumulang 90% ng merkado ng search engine sa US at nagkakahalaga ng $1.7 trilyon, ay nangangatwiran na ang produkto ng paghahanap nito ay higit na mataas sa mga kakumpitensya nito. Sinasabi ng kumpanya na pinipili ng mga user na gamitin ang Google nang wala sa kagustuhan, dahil ang paglipat sa isang alternatibong search engine ay madali sa modernong panahon.

Ang kasong ito ay nagpapaalala sa kaso ng antitrust noong 1998 laban sa Microsoft, na nagresulta sa tagumpay para sa Justice Department. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng dalawang kaso at ang kanilang mga potensyal na resulta ay humantong sa marami na tingnan ang kaso ng Microsoft bilang isang blueprint para sa pagkuha sa mga tech giant ngayon.

Ang kaso ng gobyerno laban sa Google ay nakatuon sa mga eksklusibong deal ng kumpanya sa mga gumagawa ng telepono tulad ng Apple at Samsung, pati na rin sa mga web browser tulad ng Mozilla. Tinitiyak ng mga kasunduang ito na ang Google ang default na search engine sa karamihan ng mga device, na sinasabing pinipigilan ang kumpetisyon at nililimitahan ang pagkakaroon ng mas maliliit na karibal.

Sa mga darating na linggo, magbubukas ang pagsubok, at huhubog ng hatol ang hinaharap ng industriya ng tech. Anuman ang kinalabasan, ang high-profile na kaso na ito ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali sa pagtugon sa power dynamics sa loob ng tech sector.

Pinagmulan: N/A