Pag-unawa sa Kahalagahan ng Mental Health Support sa mga Unibersidad

Sinalanta ng trahedya ang pamayanan ng University of New Hampshire habang nagluluksa sila sa pagkawala ng isang estudyante na namatay sa pagpapakamatay noong Linggo. Ang estudyante, isang junior sa Peter T. Paul College of Business and Economics, ay inilarawan ng mga opisyal ng paaralan bilang isang tapat at mabait na kaibigan na may positibong epekto sa komunidad ng UNH. Partikular na apektado ang komunidad ng kampus habang naghahanda ang mga mag-aaral na umalis para sa pahinga ng Thanksgiving ngayong linggo.

Sa resulta ng mapangwasak na pangyayaring ito, binigyang-diin ng Pangulo ng UNH na si James W. Dean Jr. ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga mag-aaral na maaaring nagdadalamhati. Hinikayat niya ang mga guro na magkaroon ng kamalayan sa kalungkutan na maaaring nararanasan ng maraming estudyante at mag-alok ng kakayahang umangkop sa mga tuntunin ng mga responsibilidad sa akademiko. Ang unibersidad ay nakikipag-ugnayan sa pamilya ng mag-aaral at magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng pang-alaala sa takdang panahon.

Kinumpirma ni Durham Police Department Chief Rene Kelley ang pagkamatay bilang isang pagpapakamatay at tiniyak na walang pinaghihinalaang foul play. Patuloy ang imbestigasyon.

Ang pagkilala sa pangangailangan para sa suporta at pagpapayo sa mga panahong tulad nito, ang Mga Serbisyo sa Sikolohikal at Pagpapayo ng unibersidad at ang Employee Assistance Program ay magagamit sa mga mag-aaral, guro, at kawani. Napakahalaga para sa mga indibidwal na makipag-ugnayan at humingi ng tulong kung sila ay nakakaramdam ng kalungkutan o kalungkutan.

Frequently Asked Questions:

T: Paano makikipag-ugnayan ang mga mag-aaral sa UNH Psychological and Counseling Services?

A: Maaaring makipag-ugnayan ang mga mag-aaral sa Psychological and Counseling Services sa (603) 862-2090 para sa suporta.

T: Paano maa-access ng staff at faculty ang Employee Assistance Program sa UNH?

A: Ang Employee Assistance Program ay direktang maabot sa (800) 424-1749.

Q: Mayroon bang mga pambansang linya ng tulong sa krisis na magagamit para sa agarang suporta?

A: Oo, ang National Alliance on Mental Illness (NAMI) hotline ay maaaring tawagan sa 800-950-NAMI (6264), ang National Suicide Prevention Lifeline sa 800-273-TALK (8255), at ang National Crisis Line sa 1- 833-710-6477. Ang mga linya ng krisis na ito ay nagbibigay ng agarang suporta at gabay para sa mga nangangailangan.