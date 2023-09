Ang Nangungunang Limang Kumita ng GTA Online Heists sa Lahat ng Panahon

Napakahalaga ng pera sa Grand Theft Auto (GTA) Online, at ang mga pagnanakaw ay isa sa pinakamabilis at pinaka kumikitang paraan upang kumita ng milyun-milyon. Sa artikulong ito, tutuklasin namin ang nangungunang limang GTA Online na pagnanakaw ng pera:

5) Ang Bogdan Problem: Ang heist na ito ay bahagi ng Doomsday Heist acts at nangangailangan ng dalawa hanggang apat na manlalaro. Ang isang koponan ay dapat makalusot sa isang submarino, habang ang isa ay nagbibigay ng takip gamit ang Mammoth Avenger ng GTA Online. Ang payout para sa The Bogdan Problem ay humigit-kumulang $1,425,000 sa Normal na kahirapan.

4) The Pacific Standard Job: Ang classic na bank robbery scenario na ito ay ipinakilala noong 2015. Nangangailangan ito ng apat na manlalaro at nagsasangkot ng mga sitwasyong may mataas na peligro at pakikipaglaban sa mga kalabang heist crew. Ang payout para sa The Pacific Standard Job ay $750,000 sa Easy, $1,500,000 sa Normal, at $1,875,000 sa Hard difficulty.

3) The Doomsday Scenario: Bilang isa sa mga gawa ng The Doomsday Heist, ang heist na ito ay maaaring kumpletuhin ng dalawa hanggang apat na manlalaro. Bagama't mahaba, nag-aalok ito ng payout na $1,800,000 sa Normal na kahirapan at $2,250,000 sa Hard na kahirapan.

2) The Diamond Casino Heist: Ang heist na ito, na idinagdag noong huling bahagi ng 2019, ay nangangailangan ng mga manlalaro na mag-set up ng Arcade. Nag-aalok ito ng tatlong diskarte: Silent at Sneaky, Big Con, o Aggressive. Ang pinakamataas na payout na $3,619,000 ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagnanakaw ng Diamonds sa Hard difficulty.

1) The Cayo Perico Heist: Hindi tulad ng iba, ang heist na ito ay maaaring laruin nang solo. Nagaganap ito sa Cayo Perico Island at nangangailangan ng Diamond Casino Penthouse at Kosatka submarine. Ang pangunahing payout ay depende sa target, na ang Panther Statue ay nag-aalok ng $4,089,152 sa Hard na kahirapan.

Ang mga heist na ito ay nagbibigay sa mga manlalaro ng mga mapagkakakitaang pagkakataon na magkamal ng kayamanan sa GTA Online. Pinagmulan: In-game na kaalaman at karanasan.