Nagbabalik ang Xbox Digital Broadcast sa Tokyo Game Show 2023

Ang pinakaaabangang Xbox Digital Broadcast ay nakatakdang bumalik sa Tokyo Game Show sa Setyembre 21. Ang taunang kaganapang ito ay nagsisilbing plataporma para sa Xbox at Bethesda Softworks na magbigay ng mga update sa kanilang mga laro at magpakita ng magkakaibang koleksyon ng mga pamagat mula sa mga tagalikha sa Japan at sa buong Asya.

Higit pa rito, ang Xbox ay mag-aanunsyo ng mga bagong karagdagan sa kanilang patuloy na lumalawak na library ng Xbox Game Pass, na nag-aalok ng malawak na hanay ng nilalaman mula sa mga koponan sa buong Asya. Ang balitang ito ay tiyak na magpapasigla sa mga tagahanga na sabik na tumuklas ng mga bagong karanasan sa paglalaro.

Magiging available ang broadcast sa mga manonood sa opisyal na channel sa YouTube ng Tokyo Game Show, pati na rin sa mga piling Xbox social channel. Ito ay ipapakita sa iba't ibang wika kabilang ang Japanese, English, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Malay, Thai, Vietnamese, Indonesian, French, German, at Castilian Spanish. Bukod pa rito, isasama sa broadcast ang Japanese Sign Language (JSL), Australian Sign Language (AusLan), at mga audio na paglalarawan sa parehong Japanese at English.

Napakaingat din ng Xbox sa pagdidisenyo ng mga visual para sa Tokyo Game Show ngayong taon. Pinagsasama ng koleksyon ng imahe ang Xbox at Japanese iconography, na nagtatampok ng Xbox Nexus, Xbox Series X console, Maneki-neko (beckoning cat), Mount Fuji, mga bulaklak ng kosmos, at isang Japanese lantern. Ang pagpapakilala ng Maneki-neko, isang simbolo ng good luck, ay naglalayong magdala ng kapalaran sa lahat ng mga manlalaro na tune-in sa kaganapan.

Sa isang espesyal na pakikitungo para sa mga tagahanga sa Japan na dumalo sa pisikal na kaganapan sa Makuhari Messe, ang Xbox ay nag-aalok ng isang eksklusibong pagkakataon. Magho-host ng live session sina Phil Spencer at Sarah Bond, at maaaring mag-apply ang mga tagahanga para sa mga libreng tiket sa pamamagitan ng website o Twitter account ng IGN Japan.

Nangangako ang Tokyo Game Show 2023 na isang pagdiriwang ng mga kahanga-hangang laro na binuo para sa Xbox platform. Ang mga manlalaro mula sa Japan, Asia, at sa buong mundo ay sabik na naghihintay sa kaganapan, na magpapakita ng mga pinakabagong update at kapana-panabik na mga anunsyo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iskedyul at mga detalye, mangyaring bisitahin ang opisyal na website ng Tokyo Game Show.

Pamagat: Nagbabalik ang Xbox Digital Broadcast sa Tokyo Game Show 2023

Pinagmulan: Xbox News

Mga Kahulugan:

– Tokyo Game Show: Isang taunang video game convention na ginanap sa Tokyo, Japan.

– Xbox Game Pass: Isang serbisyo ng subscription na nagbibigay ng access sa isang library ng mga laro para sa mga Xbox console at PC.

– Bethesda Softworks: Isang video game publisher na kilala sa mga sikat na pamagat gaya ng The Elder Scrolls at Fallout.

– Maneki-neko: Kilala rin bilang beckoning cat, ito ay isang pangkaraniwang pigurin ng Hapon na pinaniniwalaang nagdadala ng suwerte at kapalaran.

– Makuhari Messe: Isang convention center sa Chiba, Japan, kung saan ginaganap ang Tokyo Game Show.

– IGN Japan: Ang Japanese division ng sikat na website ng video game, IGN.