Nakipagsosyo ang Toikido sa Chuck E Cheese para sa Piñata Smashlings Experience

Ang Toikido, isang kumpanya ng entertainment na nakabase sa London na dalubhasa sa digital na disenyo at mga laruan, ay nag-anunsyo ng pakikipagtulungan sa Chuck E Cheese, ang nangungunang family entertainment fun center sa mundo. Ang pakikipagtulungan ay naglalayong magbigay ng mga batang tagahanga ng nakaka-engganyong karanasan ng Piñata Smashlings sa parehong laro at sa pisikal na mga tindahan ng Chuck E Cheese.

Ang kampanya, na tatakbo sa loob ng tatlong buwan simula sa Oktubre, ay magaganap sa mga kalahok na lokasyon ng Chuck E Cheese sa buong Estados Unidos at Canada. Ang mga espesyal na kaganapan ay gaganapin sa buong promosyon, kabilang ang mga katapusan ng linggo na nakatuon sa sampling ng produkto at isang pagkakataon para sa mga tagahanga na magdisenyo ng kanilang sariling Piñata Smashlings na karakter.

Itatampok ng larong Piñata Smashlings Roblox, na binuo ng Toikido at Supersocial, ang pagsasama ng mga minamahal na karakter ni Chuck E Cheese, na minarkahan ang kanilang unang opisyal na pagsasama ng IP sa Roblox. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang kumpanya ay naglalayong magbigay ng mga makabago at nakakatuwang karanasan para sa mga bata at kanilang mga pamilya, parehong in-game at in-store.

Si Melissa Mcleanas, VP ng Global Licensing, Media at Branded Entertainment Development ng Chuck E Cheese, ay nagpahayag ng pananabik para sa pakikipagtulungan sa Toikido, na nagsasaad na ang kanilang pagtuon sa pagpapatakbo sa "bilis ng kultura" ay ganap na naaayon sa pananaw ng Chuck E Cheese sa pagpapalawak ng kanilang iconic IP at mga character.

Ang partnership sa pagitan ng Toikido at Chuck E Cheese ay hindi lamang magbibigay-daan sa mga manlalaro ng Piñata Smashlings Roblox na laro na makipag-ugnayan sa mga karakter ng Chuck E Cheese sa digital, kundi pati na rin sa kanilang unang hitsura sa metaverse. Ang mga pisikal na aktibidad sa tindahan, digital signage, at mga premyo ay magiging bahagi din ng pakikipagtulungan.

Gagawin ng Chuck E Cheese ang anim sa kanilang mga sikat na character sa mga character na Smashlings, na maaaring kolektahin ng mga manlalaro upang i-unlock ang isang nakatuong Chuck E Cheese-branded na lugar sa loob ng laro. Bukod pa rito, gaganapin ang isang kumpetisyon na "Design Your Own Piñata Smashlings", kung saan ang Smashling ng nagwagi ng grand prize ay isasama sa laro para makolekta ng mga manlalaro sa buong mundo.

Ang mga bisita sa isang Chuck E Cheese fun center sa Los Angeles ay magkakaroon ng pagkakataong makilala ang social media sensation na si Sean Does Magic, na kamakailan ay sumali sa Piñata Smashlings world na may sarili niyang karakter sa Smashlings.

Sa pangkalahatan, ang partnership sa pagitan ng Toikido at Chuck E Cheese ay naglalayong magbigay ng kakaiba at hindi malilimutang karanasan para sa mga bata at pamilya, parehong digital at in-store, sa pamamagitan ng Piñata Smashlings campaign.

Pinagmumulan:

– Toikido

– Keso ng Chuck E