Ang Mga User ng Venmo ay Nag-uulat ng Mga Outage at Mga Isyu sa Pagbabayad

Libu-libong user ng Venmo ang nakaranas kamakailan ng mga problema sa app, kabilang ang mga isyu sa mga pagbabayad at paglilipat ng pondo. Ang mga ulat ng mga problemang ito ay umabot nang husto bandang 10.30am ET ngayon, kung saan maraming user ang nagrereklamo na ang app ay hindi gumagana nang maayos at ang mga pagbabayad ay hindi napupunta. Hindi opisyal na tinugunan ng Venmo ang isyu o nagbigay ng anumang mga update sa social media.

Ang mga gumagamit ay nagpunta sa mga platform tulad ng Twitter upang ipahayag ang kanilang mga pagkabigo sa Venmo. Ang ilang mga indibidwal ay nag-ulat na ang kanilang mga balanse sa app ay hindi nag-a-update, na nagdudulot ng pagkalito at pag-aalala. Ang iba ay nagreklamo tungkol sa hindi ma-access ang kanilang pera, na nagreresulta sa mga abala tulad ng mga nasayang na biyahe sa tindahan. Ang serbisyo sa customer ng Venmo ay mahirap abutin, na nagpapalala sa pagkabigo.

Habang ang bilang ng mga ulat sa Downdetector ay bumababa, na may humigit-kumulang 400 na natitira sa ngayon, ang mga isyu ay mukhang nalutas na para sa karamihan ng mga user. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang opisyal na kumpirmasyon o pahayag mula sa Venmo tungkol sa pagkawala.

Ang North American outage map na ibinigay ng Downdetector ay nagpapakita na ang pinaka-apektadong lugar ay nakakalat sa buong Estados Unidos. Samantala, ang isang graph na kumakatawan sa mga iniulat na isyu sa loob ng nakaraang oras ay nagpapakita ng tumataas na trend.

Bilang konklusyon, ang mga user ng Venmo ay nakaranas ng mga pagkaantala sa serbisyo, kabilang ang mga pagkabigo sa pagbabayad at mga malfunction ng app. Marami ang nagpahayag ng kanilang mga hinaing sa iba't ibang plataporma, humihingi ng tulong at resolusyon. Hindi pa nagbibigay ng anumang opisyal na paliwanag o update si Venmo tungkol sa sitwasyon.

