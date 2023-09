Gumagawa ng Hitsura si Thomas the Tank Engine sa Feature ng Ship-Builder ng Starfield

Ang Starfield, ang pinakahihintay na bagong laro ng Bethesda, ay naging pinakamatagumpay na paglulunsad ng kumpanya hanggang sa kasalukuyan. Sa mahigit 6 na milyong kabuuang manlalaro at higit sa 1 milyong kasabay na manlalaro, mabilis itong nakakuha ng malaki at nakatuong fanbase.

Isa sa mga paraan na ipinapahayag ng mga manlalaro ang kanilang pagkamalikhain sa Starfield ay sa pamamagitan ng tampok na paggawa ng barko ng laro. At ngayon, ang mga tagahanga ng minamahal na karakter ng mga bata na si Thomas the Tank Engine ay maaaring magalak, dahil ang isang user ng Reddit na pinangalanang u/MrCaine332 ay lumikha ng isang barko na kahawig ng iconic na lokomotibo.

Noong nakaraan, ang mga modder ay madalas na kailangan upang idagdag ang Thomas the Tank Engine sa mga laro ng Bethesda, kabilang ang bilang kapalit ng mga dragon sa Skyrim. Gayunpaman, ang paglikha ni u/MrCaine332 sa Starfield ay hindi nangangailangan ng kakayahang mag-modding. Sa halip, ginagamit lang nito ang mga tamang bahagi ng barko at isang ugnayan ng pagiging malikhain.

Bagama't kilala si Thomas the Tank Engine para sa kanyang pagiging kapaki-pakinabang sa mga serye sa telebisyon, hindi pa nakikita ng mga tagahanga kung ano ang kanyang pamasahe sa labanan sa loob ng Starfield. Gayunpaman, pinuri ng mga user sa Reddit ang disenyo ng barko, na may isang user na naglalarawan dito bilang isang "obra maestra".

Ito ay nananatiling isang misteryo kung bakit ang mga manlalaro ay may pagkahilig sa pagdaragdag ng Thomas the Tank Engine sa iba't ibang mga laro, ngunit ang pinakabagong karagdagan sa Starfield ay tiyak na nagbigay ng maraming libangan para sa mga manlalaro. At si Thomas ay hindi lamang ang pop culture reference na gumawa ng hitsura sa ship-builder ng laro, dahil ang mga tagahanga ay gumawa rin ng mga barko mula sa Star Wars, Batman, at Futurama.

Sa pangkalahatan, ang tampok na gumagawa ng barko sa Starfield ay nagbigay ng pagkakataon sa mga manlalaro na ipahayag ang kanilang pagkamalikhain at idagdag ang kanilang sariling personal na ugnayan sa laro. Sa pagsasama ng Thomas the Tank Engine, ang mga manlalaro ay maaaring magdala ng isang minamahal na karakter ng pagkabata sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa spacefaring.

Pinagmulan: dexerto.com