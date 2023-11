Inilabas ng FiiO ang KB3: Isang Keyboard na may Built-In na DAC at Headphone Amp

Ang FiiO, isang kilalang audio brand, ay naglabas ng pinakabagong inobasyon nito: ang KB3, isang mekanikal na keyboard na nilagyan ng built-in na digital-to-analog converter (DAC) at headphone amplifier. Nilalayon ng KB3 na bigyan ang mga user ng mas mahusay na karanasan sa audio kumpara sa tradisyonal na 3.5mm headphone jack na makikita sa mga desktop computer at laptop.

Sa pamamagitan ng pagsasama ng DAC at headphone amp nang direkta sa keyboard, inalis ng FiiO ang pangangailangan para sa magkahiwalay na mga device na nakakalat sa workspace. Nangangahulugan ito na wala nang nagkakagulong mga headphone cable o karagdagang mga panlabas na DAC at amplifier. Sa kadalubhasaan ng FiiO sa teknolohiya ng audio, ang KB3 ay nangangako ng mataas na kalidad na pagganap ng tunog.

Ang mga pagtutukoy ng audio ng KB3 ay kahanga-hanga. Nagtatampok ito ng dalawahang Cirrus Logic CS43131 DAC, na sumusuporta hanggang sa 32-bit/384kHz at DSD256 na mga format ng audio. Bilang karagdagan sa karaniwang 3.5mm headphone jack, nag-aalok din ang keyboard ng 4.4mm na balanseng output, na nagbibigay ng higit pang mga opsyon para sa audio connectivity. Ayon sa Tom's Hardware, ang mga audio na kakayahan ng KB3 karibal na FiiO's $80 KA13 headphone amp.

Ipinagmamalaki mismo ng keyboard ang mga natatanging tampok bilang karagdagan sa kahusayan ng audio nito. Ito ay gasket-mount at nagtatampok ng mga hot-swap switch, na nagbibigay-daan para sa madaling pagpapalit ng switch nang walang paghihinang. Ang KB3 ay katugma sa parehong Mac at Windows system at sumusuporta sa RGB lighting. Sinusuportahan din nito ang sikat na software ng pagsasaayos ng VIA, na nagpapahusay sa mga pagpipilian sa pagpapasadya. Ang compact na 75-porsiyento na layout, na kahawig ng mga keyboard ng laptop, ay higit pang nagdaragdag sa kaakit-akit nito. Bukod pa rito, ang volume control dial ay maginhawang matatagpuan sa kanang sulok sa itaas ng keyboard.

Habang ang pagsasama ng isang headphone jack sa isang keyboard ay hindi ganap na nobela, ang diskarte ng FiiO ay tumutugon sa mga potensyal na isyu sa audio interference sa pamamagitan ng paggamit ng built-in na DAC upang i-convert ang digital audio signal mula sa computer. Ang diskarte na ito ay katulad ng Moondrop Dash, isa pang kamakailang keyboard na may built-in na headphone jack.

Ang KB3 ay mabibili sa AliExpress. Ang mga customer ay maaaring pumili sa pagitan ng isang barebones na opsyon na walang switch o keycaps sa halagang $129.99 o isang ganap na naka-assemble na modelo sa halagang $149.99. Nag-aalok din ang FiiO ng wireless na bersyon ng keyboard, na nagkakahalaga ng $129.99 para sa fully-assembled na modelo, ngunit kulang ang variant na ito ng mga makabagong audio feature na nasa wired na bersyon.

FAQ:

1. Ano ang natatangi sa FiiO KB3?

Namumukod-tangi ang FiiO KB3 dahil sa pagsasama nito ng built-in na DAC at headphone amp, na nagbibigay ng pinahusay na kalidad ng audio kumpara sa karaniwang 3.5mm headphone jacks.

2. Ano ang mga detalye ng audio ng KB3?

Nagtatampok ang KB3 ng dalawahang Cirrus Logic CS43131 DAC, na sumusuporta hanggang sa 32-bit/384kHz at DSD256 na mga format ng audio.

3. Maaari bang ipasadya ang KB3?

Oo, sinusuportahan ng KB3 ang RGB lighting at katugma ito sa sikat na VIA configuration software, na nagbibigay-daan para sa mga opsyon sa pagpapasadya.

4. Available ba ang KB3 bilang isang wireless na keyboard?

Oo, nag-aalok ang FiiO ng wireless na bersyon ng KB3, ngunit hindi kasama dito ang mga makabagong feature ng audio na makikita sa wired na bersyon.