Ang Iyong Mga Larawan sa Instagram ay Nagmumukhang Mas Masahol kaysa Dapat Nila? Suriin ang Nakatagong Setting na Ito

Maraming mga gumagamit ng Instagram ang maaaring hindi sinasadyang ikompromiso ang kalidad ng kanilang mga larawan at video dahil sa isang nakatagong setting sa app. Ang setting, na may label na "Palaging mag-upload sa pinakamataas na kalidad," ay naka-off bilang default, na nagreresulta sa mga naka-compress na pag-upload na maaaring magmukhang mas malala.

Awtomatikong inaayos ng default na setting ng Instagram ang kalidad ng pag-upload batay sa mga kundisyon ng network. Nangangahulugan ito na kung mahina ang koneksyon sa network, i-compress ng app ang larawan o video ayon sa nakikita nitong akma. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagpapagana sa toggle na "Palaging mag-upload sa pinakamataas na kalidad," matitiyak ng mga user na ang kanilang nilalaman ay na-upload sa posibleng pinakamahusay na resolusyon, anuman ang mga kundisyon ng network.

Sa kasamaang-palad, maaaring hindi alam ng maraming user ang setting na ito o maaaring na-disable ito nang hindi namamalayan. Ang mga hindi kailanman manu-manong pinagana ang setting o nag-download ng Instagram sa isang bagong device ay malamang na makitang naka-off ang toggle.

Upang suriin at paganahin ang setting na "Palaging mag-upload sa pinakamataas na kalidad," maaaring sundin ng mga user ang mga hakbang na ito: buksan ang Instagram app, pumunta sa kanilang profile, at i-tap ang icon na tatlong linya sa kanang sulok sa itaas. Mula doon, piliin ang "Mga Setting at Privacy" at mag-scroll pababa sa "Paggamit ng data at kalidad ng media." Panghuli, i-toggle ang opsyong "mag-upload sa pinakamataas na kalidad" sa kanan upang i-activate ito.

Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga simpleng hakbang na ito, matitiyak ng mga user ng Instagram na ang kanilang mga larawan at video ay na-upload sa pinakamataas na kalidad na magagamit, na pinapanatili ang integridad at detalye ng kanilang nilalaman.

Pinagmumulan:

- Ang Verge

– Mga kredito sa larawan: Lisensyado ang larawan ng header sa pamamagitan ng Depositphotos

Kahulugan:

– Kalidad ng pag-upload: Ang antas ng compression ng larawan o video na inilapat kapag na-upload ang content sa isang platform o website.

– Mga kundisyon ng network: Ang lakas at katatagan ng isang koneksyon sa internet, na maaaring mag-iba batay sa mga salik gaya ng lakas ng signal at bandwidth.