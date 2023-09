Inilunsad ng ThinkMarkets ang Bagong ThinkPortal App para sa Mga Trader

Ang ThinkMarkets, isang nangungunang provider ng multi-asset trading, ay inihayag kamakailan ang ThinkPortal app nito, isang mobile application na nag-aalok sa mga mangangalakal ng kakayahang pamahalaan ang kanilang mga account nang maginhawa mula sa kanilang mga mobile device. Ang app ay binuo upang i-streamline at pahusayin ang karanasan ng user, na nagbibigay sa mga mangangalakal on the go ng isang simple at mahusay na paraan upang pangasiwaan ang maramihang mga account sa pamamagitan ng isang application.

Gamit ang ThinkPortal app, maa-access ng mga user ang isang komprehensibong pangkalahatang-ideya ng kanilang mga account, kabilang ang mga detalye tulad ng balanse, margin, antas ng margin, leverage, at bukas at saradong mga posisyon. Bukod pa rito, binibigyang-daan ng app ang mga user na pondohan ang kanilang mga account nang maginhawa gamit ang iba't ibang paraan ng pagbabayad, kabilang ang mga credit/debit card, cryptocurrencies, at mga lokal na provider ng pagbabayad.

Pinapanatili din ng app ang mga user na updated sa mga pangyayari sa merkado sa pamamagitan ng isang pandaigdigang kalendaryong pang-ekonomiya at mga pang-araw-araw na signal ng kalakalan mula sa kasosyo ng ThinkMarkets, Signal Center. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga mangangalakal ng mga tool na ito, nilalayon ng app na bigyan ang mga kliyente ng mga advanced na feature na maaaring mapahusay ang kanilang karanasan sa pangangalakal.

Ipinahayag ni Nauman Anees, Co-Founder at CEO sa ThinkMarkets, ang pangako ng kumpanya sa paghahatid ng mga advanced na tool at feature sa mga kliyente nito. Ang dedikasyon na ito sa pagpapabuti ay nagtutulak sa ThinkMarkets na mamuhunan sa mga makabagong produkto na nagpapahusay sa karanasan ng user. Ang ThinkPortal app ay itinuturing na isa pang milestone sa hangaring ito, dahil nag-aalok ito sa mga kliyente ng higit na kontrol at kakayahang umangkop sa kanilang mga aktibidad sa pangangalakal.

Available ang ThinkPortal app sa App Store para sa mga user ng iOS at sa Google Play para sa mga user ng Android. Ang mga kasalukuyang kliyente na may ThinkTrader, MT4/MT5, PAMM, at/o ThinkCopy na mga account ay maaaring mag-download at mag-log in sa kanilang mga kasalukuyang account upang ma-access ang ThinkPortal app. Ang mga mangangalakal na walang ThinkMarkets account ay maaari ding magbukas ng isa nang direkta sa pamamagitan ng app.

Ang ThinkMarkets ay isang pandaigdigang online na brokerage na kumpanya, na itinatag noong 2010, na nag-aalok sa mga kliyente ng mabilis at madaling pag-access sa mahigit 4,000 CFD instrumento sa hanay ng mga asset, kabilang ang FX, mga indeks, mga kalakal, at mga equities. Sa mga opisina sa London, Melbourne, at Tokyo, at mga hub sa buong Asia-Pacific, Europe, at South Africa, ang ThinkMarkets ay nagpapatakbo na may ilang mga lisensya sa pananalapi sa buong mundo. Ang kumpanya ay kilala sa mga platform ng kalakalan na kinikilala sa industriya, tulad ng award-winning na ThinkTrader platform.

