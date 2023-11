Inilabas ng Maingear ang Mahuhusay na Prebuilt Workstation para sa mga Propesyonal

Ang Maingear, isang nangungunang custom na PC builder, ay naglunsad ng bago nitong Pro WS series, isang lineup ng high-end na prebuilt system na partikular na idinisenyo para sa mga propesyonal sa iba't ibang industriya. Sa pagtutok sa paghahatid ng mahusay na pagganap, ang mga workstation na ito ay naglalayong sa mga developer ng laro, photo editor, graphic designer, videographer, 3D rendering artist, music producer, CAD engineer, data scientist, at AI/Machine Learning developer.

Nag-aalok ang serye ng Pro WS ng tatlong magkakaibang opsyon sa workstation na maaaring i-customize upang matugunan ang mga indibidwal na pangangailangan. Ang isang natatanging tampok ay ang pagiging tugma sa kamakailang inilabas na Threadripper 7000 na mga CPU, na nagbibigay sa mga user ng access sa cutting-edge na kapangyarihan sa pagproseso.

Ang opsyon sa entry-level, ang Pro WS, ay nasa isang karaniwang disenyo ng mid-tower na may North mid-tower chassis ng Fractal Design. Ang mga naka-istilong wooden-finish na panel nito sa harap ay nagbibigay ng eleganteng katangian. Ang Pro WS ay maaaring gamitan ng pinakabagong Intel Core o AMD Ryzen na mga CPU at dalawahang Nvidia RTX 6000 GPU, na tinitiyak ang pambihirang pagganap ng graphics. Ang pagpapalamig ay dalubhasang pinangangasiwaan ng Noctua, at ang mga pagpipilian sa memorya ay umabot sa napakalaking 128GB ng DDR5. Ang mga pagpipilian sa storage ay binubuo ng mga Samsung 990 NVMe SSD o Seagate IronWolf HDD, na may malawak na hanay ng mga kapasidad na available. Ipinagmamalaki din ng Pro WS ang isang 1600W power supply at nag-aalok ng maraming opsyon sa operating system.

Para sa mga nangangailangan ng higit pang kapangyarihan, nag-aalok ang Maingear ng Pro WS Max at Pro RS na mga workstation. Ang Pro WS Max, na nasa loob ng maluwag na Define 7 XL chassis, ay naghahatid ng matinding mga kakayahan sa pagganap. Ang Pro RS, na nagtatampok ng 4U rackmount form factor, ay binuo sa Silverstone RM44 chassis, na nag-aalok ng mga pinahusay na opsyon sa pagpapalawak.

Parehong sinusuportahan ng mga workstation ng Pro WS Max at Pro RS ang malawak na hanay ng mga CPU, kabilang ang Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper, at AMD Ryzen Threadripper Pro, para sa hindi kompromiso na kapangyarihan sa pagproseso. Nagbibigay din ang mga workstation na ito ng mga pambihirang kakayahan sa graphics, na tumanggap ng maraming Nvidia A4000, A5000, o RTX 6000 GPU. Tinitiyak ng mga cooling solution mula sa Noctua ang mahusay na mga thermal, at ang kapasidad ng memorya ay maaaring umabot ng hanggang sa isang kahanga-hangang 256GB ng DDR5. Ang mga opsyon sa storage ay sumasalamin sa Pro WS, at ang mga workstation ay may parehong 1600W PSU at mga pagpipilian sa operating system.

Habang ang mga detalye ng pagpepresyo para sa serye ng Pro WS ay hindi pa inilalabas, ang Maingear ay nagbibigay ng configurator sa opisyal na website nito, na nagpapahintulot sa mga user na i-customize ang kanilang mga workstation ayon sa kanilang mga kagustuhan at mga kinakailangan.

FAQs

1. Maaari ko bang i-customize ang mga bahagi sa Pro WS workstation ng Maingear?

Oo, nag-aalok ang Maingear ng mga pagpipilian sa pagpapasadya para sa seryeng Pro WS nito. Maaaring piliin ng mga user ang kanilang gustong CPU, GPU, kapasidad ng memorya, solusyon sa imbakan, at operating system.

2. Ano ang saklaw ng warranty para sa mga workstation ng Pro WS ng Maingear?

Ang mga workstation ng Pro WS ay may kasamang karaniwang 2-taong Pro Solutions Warranty. May opsyon din ang mga user na mag-upgrade sa isang 3-taong warranty para sa pinalawig na saklaw.

3. Ang mga workstation na ito ba ay angkop para sa mga propesyonal sa lahat ng industriya?

Oo, ang serye ng Pro WS ay idinisenyo upang magsilbi sa mga propesyonal sa iba't ibang industriya, kabilang ang pagbuo ng laro, pag-edit ng larawan, graphic na disenyo, videography, 3D rendering, produksyon ng musika, CAD engineering, data science, at AI/Machine Learning development.

4. Paano ako makakabili ng workstation ng Maingear Pro WS?

Ang mga workstation ng Pro WS ng Maingear ay maaaring mabili nang direkta mula sa opisyal na website ng Maingear. Maaaring gamitin ng mga user ang configurator upang i-customize ang kanilang mga workstation bago bumili.