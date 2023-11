Bagong Wahoo Kickr Core Bundle: Abot-kayang Smart Trainer na may Dagdag na Halaga

Ang Wahoo Fitness ay gumawa ng isang kapana-panabik na anunsyo para sa mga mahilig sa pagbibisikleta. Hindi lamang nila binawasan ang presyo ng Wahoo Kickr Core na matalinong tagapagsanay ngunit nagsama rin ng isang paunang naka-install na cassette na may pagpipilian ng 8/9/10/11/12 na mga pagpipilian sa bilis. Kasama rin sa bundle na ito ang isang komplimentaryong isang taong membership sa sikat na virtual training platform, ang Zwift. Ang mga pagbabagong ito ay nagbibigay sa mga siklista ng mas abot-kaya at maginhawang opsyon para mapahusay ang kanilang karanasan sa panloob na pagsasanay.

Ang Wahoo Kickr Core na matalinong tagapagsanay, na ipinakilala noong 2018, ay isang mapagkakatiwalaan at cost-effective na opsyon para sa mga siklista. Ang tanging disbentaha ay ang kawalan ng paunang naka-install na cassette, hindi katulad ng katapat nito, ang Kickr smart trainer. Gayunpaman, sa bagong Wahoo Kickr Core Bundle, masisiyahan ang mga user sa kaginhawahan ng isang paunang naka-install na cassette at isang taong Zwift membership, lahat sa pinababang presyo. Ang bundling na alok na ito ay una para sa Wahoo Fitness, na nakabase sa Atlanta, Georgia.

Bilang karagdagan sa bundle, ang presyo ng standalone na Wahoo Kickr Core ay ibinaba din upang tumugma sa halaga ng Zwift Hub One smart trainer. Gayunpaman, ang mga customer na bumili ng Kickr Core mula sa isang lokal na bike shop o brick-and-mortar store ay magkakaroon ng opsyon na mag-avail ng isang may diskwentong isang taong Zwift membership sa $99.99.

Ang paghinto ng classic na smart trainer ng Zwift Hub, na nag-aalok ng multi-speed cassette, ay nangangahulugan na ang Zwift Hub One na ngayon ang nag-iisang Zwift-branded smart trainer na available. Bagama't ang Zwift Hub One ay may isang solong cog at virtual shifting sa loob ng app, ang Wahoo Kickr Core ay nag-aalok ng mas tradisyonal na karanasan, na nagpapahintulot sa mga user na gamitin ang kanilang sariling bike cassette at gamitin ang drivetrain ng kanilang bike upang ilipat ang mga gears.

Sa mga update na ito, may dalawang mahusay na pagpipilian ang mga siklista na mapagpipilian. Ang Zwift Hub One ay perpekto para sa mga gumagamit ng Zwift o mas gusto ang isang mas simpleng setup, habang ang Wahoo Kickr Core ay nag-aalok ng higit na versatility at integration sa Wahoo ecosystem ng mga accessories.

Upang gawing mas madaling ma-access ang Zwift, ipinakilala ng platform ang isang may diskwentong opsyon sa subscription sa mahabang taon na nagkakahalaga ng $149.99. Ito ay kumakatawan sa isang malaking matitipid na $29.89 kumpara sa isang buwanang subscription. Ang mga kasalukuyang buwanang subscriber ay madaling lumipat sa isang taunang membership sa pamamagitan ng pagkansela ng kanilang kasalukuyang subscription at pag-subscribe sa Zwift website.

Ang bagong Wahoo Kickr Core Bundle at ang may diskwentong taon na opsyon sa subscription sa Zwift ay nagdudulot ng karagdagang halaga at affordability sa mga mahilig sa indoor cycling. Naghahanap ka man ng isang komprehensibong solusyon sa matalinong tagapagsanay o isang walang putol na virtual na karanasan sa pagsasanay, ang mga handog na ito ay tumutugon sa isang hanay ng mga pangangailangan at kagustuhan.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang kasama sa Wahoo Kickr Core Bundle?

Kasama sa Wahoo Kickr Core Bundle ang Wahoo Kickr Core smart trainer na may paunang naka-install na cassette (8/9/10/11/12 na mga opsyon sa bilis) at isang taong membership sa Zwift.

2. Maaari ba akong bumili ng Wahoo Kickr Core nang walang cassette?

Oo, ang Wahoo Kickr Core ay maaaring bilhin nang hiwalay nang walang cassette. Binawasan ang presyo nito para tumugma sa halaga ng Zwift Hub One smart trainer.

3. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Zwift Hub One at Wahoo Kickr Core?

Ang Zwift Hub One ay may isang solong cog at virtual shifting sa loob ng Zwift app, habang ang Wahoo Kickr Core ay nangangailangan ng karaniwang bike cassette at ginagamit ang drivetrain ng bike para sa gear shifting. Nag-aalok din ang Kickr Core ng higit na pagsasama sa Wahoo ecosystem ng mga accessory.

4. Nag-aalok ba ang Zwift ng may diskwentong taon na subscription?

Oo, nagbibigay na ngayon ang Zwift ng isang taon na opsyon sa subscription na may presyo na $149.99, na nag-aalok ng mas mahusay na halaga kumpara sa buwanang subscription.

5. Maaari bang lumipat ang mga kasalukuyang buwanang subscriber sa taunang membership?

Oo, ang mga kasalukuyang buwanang subscriber ay maaaring lumipat sa isang taunang membership. Gayunpaman, ang mga user na nag-subscribe sa pamamagitan ng Apple app store ay kailangang kanselahin ang kanilang kasalukuyang subscription at mag-subscribe sa Zwift.com upang ma-avail ang taunang membership. Ang mga buwanang subscriber ay maaari ding ipagpatuloy ang kanilang buwanang membership ayon sa ninanais.