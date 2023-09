Ipinakikilala ang Super: The True-Blue Australian Lager ng Golden West Brewing Co.

Ang Golden West Brewing Co., isang craft brewery na nakabase sa Subiaco, Western Australia, ay inihayag kamakailan ang kanilang pinakabagong likha: Super, isang tunay na asul na Australian lager. Pagkuha ng inspirasyon mula sa isang panahon kung kailan ang pag-order ng beer ay nangangahulugan ng pagpili sa pagitan ng isang full-strength beer o isang mid-strength goldie, ang Super ay nagbibigay-pugay sa pagiging simple at nostalgia ng panahong iyon.

Ang Super ay nagbubuhos ng malinis na ginintuang kulay na may mapagbigay na ulo, nakatutukso sa mga mahilig sa beer sa kaakit-akit nitong hitsura. Sa ilong, ipinagmamalaki ng beer ang kakaibang malt aroma, na nakapagpapaalaala sa mga carpet sa backroom ng iconic na live music venue ng Perth, The Grosvenor, noong 1990s. Ang paunang paghigop ay nag-aalok ng maayos at kasiya-siyang karanasan, ngunit sa lalong madaling panahon ay lumipat sa isang kasiya-siyang balanse ng malty bitterness at isang malutong na pagtatapos.

Ang tinnie na ito, o canned beer, ay gumawa na ng marka sa lokal na eksena ng beer, na nakakuha ng pilak na medalya sa 2023 Perth Royal Beer Show. Ang pagkilala nito ay karapat-dapat kung isasaalang-alang ang kakayahan nitong ihatid ang mga mahilig sa beer pabalik sa mga ginintuang araw nang si Swanny, o ang mid-strength ng Swan Gold, ay naghari.

Sa alcohol by volume (ABV) na 4.2 percent, mainam din ang Super para sa pagbabahagi sa mga kaibigan, na ibabalik ang pakikipagkaibigan na kadalasang nauugnay sa paghahati ng inumin. Presyohan sa humigit-kumulang $23 para sa isang four-pack, ang tinnie na ito ay hindi lamang isang lasa ng nostalgia ngunit isang mahusay na halaga para sa mga mahilig sa craft beer.

Kaya, kung inaasam mo ang mga lumang araw kung kailan mas simple ang mga pagpipilian ng beer at nakatuon ang pansin sa kalidad at tradisyon, ang Super ng Golden West Brewing Co. ay dapat nasa iyong radar. Itaas ang isang baso sa pagkakayari ng Australian at tamasahin ang tunay na asul na lager na ito, na nakakuha ng solidong rating na 3.5 WA na paglubog ng araw sa 5.

Kahulugan:

– Tinnie: Isang terminong ginamit sa Australia para tumukoy sa isang lata ng beer.

– ABV: Alcohol by Volume, isang karaniwang sukat na ginagamit upang ipahiwatig ang nilalaman ng alkohol sa isang inumin.