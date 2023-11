The Mysterious Fate of The Simpsons: Hit & Run Sequel at ang Mga Hindi Nasasagot na Tanong

By

Ang minamahal na open-world na laro, The Simpsons: Hit & Run, ay nakaakit ng mga tagahanga sa loob ng maraming taon sa kakaibang timpla ng katatawanan at gameplay. Sa kabila ng katanyagan at pangangailangan nito para sa isang sumunod na pangyayari, ang mga developer ng laro ay nagsiwalat kamakailan na ang isang follow-up na laro ay hindi naganap, na nag-iiwan sa mga tagahanga at maging ang mga developer mismo ay naguguluhan.

Sa isang kamakailang panayam sa MinnMax, ibinahagi ng mga programmer, producer, designer, at executive producer na kasangkot sa orihinal na laro ang kanilang pagkalito at pagkabigo hinggil sa pagkansela ng sequel. Nang tanungin tungkol sa pangangatwiran sa likod ng pagpapahinto ng produksyon, ang executive producer na si John Melchior ay tumugon nang may pagkalito, na nagsasabing, "Hindi ko alam."

Ito ay isang tunay na kakaibang desisyon na nag-iwan sa lahat ng kasangkot na nagkakamot ng kanilang mga ulo. Ipinaliwanag ni Melchior na ang tagumpay ng orihinal na laro ay nag-udyok ng limang laro na deal na may mas kaunting pondo kaysa sa inaasahan ng mga developer. Ang desisyon na ihinto ang produksyon ay nabigla, maging sa amo ni Melchior, na nag-abot ng laro sa kanila “sa isang pinggan na pilak.”

Ang orihinal na laro, na inilabas ng Vivendi Universal Games noong 2003, ay nagtampok ng alien conspiracy sa Springfield, kasama ang mga manlalaro na nakikibahagi sa iba't ibang mga pakikipagsapalaran upang malutas ang mga mahiwagang kaganapan. Isa sa mga pinaka-iconic na aspeto ng laro ay ang Grand Theft Auto-inspired racing missions, na masayang naaalala ng mga tagahanga.

Ang nakaplanong sequel ay nilayon na palawakin ang mga mekanika sa pagmamaneho sa pamamagitan ng pagpapakilala ng kakayahang mag-tow ng mga bagay mula sa mga sasakyan. Binanggit ng taga-disenyo na si Darren Evenson ang isang prototype na binuo para sa feature na ito bago i-scrap ang proyekto. Gayunpaman, sa kabila ng prototype at isang maluwag na balangkas, hindi gaanong pag-unlad ang nagawa.

Ipinahayag ng mga developer ang kanilang hindi paniniwala sa pagkansela ng proyekto, dahil naisip nila na ang The Simpsons: Hit & Run ay magiging isang prangkisa. Para sa kanila, ang isang sumunod na pangyayari ay tila isang natural na pag-unlad, ngunit ito ay biglang inalis sa mesa.

Ang isa sa mga pangunahing kadahilanan na nag-aambag sa pagbagsak ng sumunod na pangyayari ay ang pagkabigo ni Vivendi na ma-secure ang mga karapatan ng video game sa The Simpsons. Kapansin-pansin, matagumpay ang kumpanya sa pagkuha ng mga karapatan sa iba pang sikat na franchise tulad ng Buffy the Vampire Slayer. Sa kalaunan, nakuha ng EA ang mga karapatan sa video game noong 2005; gayunpaman, walang bagong laro na batay sa The Simpsons ang inilabas mula noong 2007.

Bilang konklusyon, habang ang pag-asa para sa isang sequel sa The Simpsons: Hit & Run ay maaaring masira hangga't ang EA ay nagpapanatili ng mga karapatan sa franchise, ang mga tagahanga ay maaari pa ring magkaroon ng pag-asa para sa isang remastered na bersyon ng orihinal na laro. Ang mga misteryong nakapaligid sa pagkansela ng sumunod na pangyayari ay patuloy na naguguluhan sa mga tagahanga at mga developer, na nag-iiwan sa kanila na nagtataka tungkol sa mga posibilidad na maaaring mangyari.

FAQ

Magkakaroon pa ba ng sequel sa The Simpsons: Hit & Run?

Sa ngayon, ang isang sequel sa The Simpsons: Hit & Run ay opisyal na pinasiyahan. Ang mga developer at tagahanga ng laro ay naiwang tuliro sa desisyong ihinto ang produksyon.

Bakit itinigil ang paggawa ng sequel?

Ang eksaktong dahilan sa likod ng pagkansela ng sumunod na pangyayari ay nananatiling hindi alam. Ang executive producer na si John Melchior ay nagpahayag ng kalituhan sa desisyon at binanggit ang financial constraints ng five-game deal bilang isang contributing factor.

Anong mga natatanging tampok ang binalak para sa sumunod na pangyayari?

Ang nakaplanong sequel ay naglalayong ipakilala ang mga bagong mekanika sa pagmamaneho, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na maghila ng mga bagay mula sa mga sasakyan. Bagama't may ginawang prototype para sa feature na ito, kinansela sa kalaunan ang proyekto, na hindi malinaw ang lawak ng pagpapatupad nito.

Anong mga salik ang nag-ambag sa pagbagsak ng sumunod na pangyayari?

Ang isa sa mga pangunahing salik ay ang pagkabigo ni Vivendi na makuha ang mga karapatan sa video game sa The Simpsons, habang matagumpay na na-secure ang mga karapatan sa iba pang sikat na franchise tulad ng Buffy the Vampire Slayer. Ang kabiguan na ito ay may mahalagang papel sa desisyon na kanselahin ang sumunod na pangyayari.