Revival: Ang Kapanganakan at Legacy ng Goodwood Motor Circuit

Ang Goodwood Motor Circuit ay mayroong espesyal na lugar sa kasaysayan ng British motor racing. Bagama't hindi ito nagho-host ng isang world championship grand prix, nagbigay ito ng isang minamahal na yugto para sa umuusbong na industriya ng British motorsport. Mula 1948 hanggang 1966, ang Motor Circuit ay nakakita ng aktibong karera, na sinundan ng isang panahon ng pagsubok at sprint na mga kaganapan hanggang 1997. Ito ay hindi hanggang sa mga pagsisikap ni Charles March, na ngayon ay ang Duke ng Richmond at Gordon, na ang Motor Circuit ay makakaranas ng muling pagkabuhay. .

Sa panahon nito, ang Goodwood ay isang medium-speed aerodrome course na nag-aalok ng isang mapaghamong at magandang setting. Ang circuit ay inilatag sa paligid ng perimeter track ng isang wartime RAF fighter aerodrome at itinampok ang mga gradient, undulations, mabilis na kurba, masikip na pagliko, at ang sikat na chicane ay idinagdag noong 1952. Nakilala ito sa pagtataguyod ng mahusay na karera at itinuturing bilang isang rewarding circuit ng nangungunang mga driver tulad ng Stirling Moss.

Ang pagsilang ng Goodwood Motor Circuit ay maaaring maiugnay sa mga pagsisikap ni Freddie Richmond, ang Duke ng Richmond at Gordon, na mahilig sa pagmomotor. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nang ang Brooklands ay nawala sa pag-unlad, walang permanenteng lugar ng karera sa British mainland. Richmond, sa pakikipagtulungan sa Junior Car Club (JCC), ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pag-oorganisa ng mga unang post-war international race meetings. Sa kalaunan, natuklasan nila na ang dating RAF Westhampnett perimeter track sa Goodwood estate ay isang perpektong lokasyon para sa isang circuit.

Ang inaugural na pagpupulong ay naganap noong Setyembre 1948 at nagtakda ng yugto para sa mga karera sa hinaharap. Ang pagpopondo ay madalas na isang hamon para sa British Automobile Racing Club (BARC), na nag-organisa ng mga karera sa Goodwood, ngunit ang mga mapagbigay na sponsor ay natagpuan upang suportahan ang mga kaganapan. Malaki rin ang naging papel ng sosyal na eksenang nakapalibot sa Goodwood sa pag-akit nito, na may mga pub at restaurant sa kahabaan ng mga rural na daan.

Sa paglipas ng mga taon, ipinakita ng Goodwood Motor Circuit ang mga maalamat na driver tulad nina Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, at Jim Clark. Pinalaki nito ang talento ng mga British driver at nasaksihan ang pag-usbong ng world-class na motorsport sa bansa.

Pinagmulan: The Goodwood Revival: Motor Circuit's Blueprint