Noong tagsibol ng 2023, nakatanggap si Sunshine Henle ng isang text message mula sa kanyang ina, o kaya siya ay naniniwala. Hindi niya alam na ang entity sa likod ng mga mensahe ay isang "ghostbot," isang digital na libangan ng kanyang namatay na ina na pinapagana ng ChatGPT ng OpenAI. Ang umuusbong na teknolohiyang ito, na tinutukoy bilang "grief tech," ay naglalayong magbigay ng aliw at pakikisama para sa mga nagdadalamhati sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Gayunpaman, habang pinahahalagahan ng mga user na tulad ni Henle ang kaginhawaan na inaalok ng mga advanced na chatbot na ito, nagbabala ang mga eksperto sa etikal at sikolohikal na implikasyon na nauugnay sa kanilang paggamit.

Ang mga tech na startup ng kalungkutan tulad ng Replika, HereAfter AI, StoryFile, at Seance AI ay pumasok sa eksena, na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo upang matulungan ang mga tao na makayanan ang pagkawala. Ang mga serbisyong ito ay mula sa interactive na pag-uusap sa video kasama ang namatay hanggang sa mga virtual na avatar at audio legacies. Para makapagbigay ng personalized na karanasan, ginagabayan ang mga user sa pamamagitan ng mga personality questionnaire, na nagsasanay sa mga algorithm ng AI ng mga platform.

Katulad ng iba pang mga modelo ng negosyo na nakabatay sa subscription, nag-aalok ang mga tech na platform ng kalungkutan sa mga user ng mga tiered na plano sa pagpepresyo. Depende sa nais na mga tampok at kalidad, ang mga presyo ng subscription ay maaaring mula sa ilang dolyar sa isang buwan hanggang ilang daang dolyar bawat taon. Halimbawa, ang premium na plano ng StoryFile ay nagbibigay sa mga user ng access sa mataas na resolution, mas mahabang mga video ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa isang beses na bayad na $499.

Bagama't maingat na nilapitan ng ilang tagapagtatag ang teknolohiyang ito, ang iba ay may mas agresibong paninindigan. Si Jarren Rocks, ang tagapagtatag ng Seance AI, ay nagbibigay-diin na ang kanyang software ay nag-aalok ng pagsasara sa halip na pangmatagalang pakikipag-ugnayan. Sa kabaligtaran, si Justin Harrison ng You, Only Virtual ay nag-iisip ng isang mundo kung saan ang kalungkutan ay nagiging lipas na, na ang kanyang plataporma ay naglalayong muling buuin ang tunay na diwa ng mga mahal sa buhay.

Sa kabila ng mga benepisyo ng mga teknolohiyang ito, itinaas ang mga alalahanin tungkol sa pagpayag, sikolohikal na dependency, may kinikilingan na wika, at ang marketing na nagta-target sa mga mahihinang user. Tinitingnan ng mga etika ng AI at mga mananaliksik ng teknolohiya ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng kalungkutan nang may pag-aalinlangan, na nagha-highlight ng mga potensyal na legal at etikal na isyu. Halimbawa, natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na ang personal na chatbot na kasamang app na Replika ay naglantad sa mga mahihinang user sa tahasang nilalaman sa ilang sandali pagkatapos ng pag-sign up, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa mga pananggalang sa mga platform na ito.

Higit pa rito, ang pagtaas ng mga postmortem deepfakes ay nagdulot ng mga talakayan tungkol sa mga karapatan sa pagkapribado at publisidad. Habang ang mga regulasyon ay ipinatupad para sa mga kilalang tao sa ilang mga estado, ang karaniwang mga indibidwal ay nananatiling hindi protektado. Bilang resulta, ang mga eksperto ay nananawagan para sa mga pagbabago sa patakaran sa panahon ng proseso ng pagpaplano ng ari-arian upang isama ang isang sugnay na "Huwag i-bot ako" at tiyakin ang responsableng paggamit ng mga teknolohiyang ito.

Habang nakikipagbuno ang lipunan sa mga kumplikado ng mga pagsulong na ito, nananatiling hindi sigurado ang hinaharap ng teknolohiya ng kalungkutan. Bagama't nag-aalok ito ng isang bagong diskarte sa pagharap sa pagkawala, ang mga potensyal na panganib at etikal na implikasyon nito ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng kaginhawahan at pagtataguyod ng mga personal na karapatan ay magiging mahalaga sa ating pag-navigate sa matapang na bagong mundong ito ng mga artipisyal na kasama.

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

1. Ano ang teknolohiya ng kalungkutan?

Ang Grief tech ay tumutukoy sa isang kategorya ng mga teknolohiya, kabilang ang mga platform tulad ng Replika, HereAfter AI, StoryFile, at Seance AI, na naglalayong tulungan ang mga indibidwal na makayanan ang pagkawala ng isang mahal sa buhay sa pamamagitan ng mga digital na pakikipag-ugnayan at paglilibang ng namatay.

2. Paano gumagana ang mga platform ng teknolohiyang ito ng kalungkutan?

Ang mga platform ng Grief tech ay karaniwang gumagamit ng malalim na pag-aaral at malalaking modelo ng wika, na sinamahan ng pag-personalize sa pamamagitan ng mga questionnaire, upang lumikha ng mga virtual na avatar o chatbot na tumutulad sa personalidad at kakanyahan ng umalis na indibidwal. Ang mga user ay maaaring makisali sa mga pag-uusap, manood ng mga video, o makinig sa audio legacies.

3. Mayroon bang anumang mga etikal na alalahanin tungkol sa teknolohiya ng kalungkutan?

Oo, mayroong ilang mga etikal na alalahanin na nauugnay sa teknolohiya ng kalungkutan. Kabilang dito ang kawalan ng pahintulot mula sa namatay na indibidwal, ang potensyal para sa sikolohikal na dependency sa mga artipisyal na kasama, ang pagpapatuloy ng bias na wika sa mga dataset, at ang marketing ng mga serbisyong ito sa mga mahihinang user.

4. Ano ang mga modelo ng pagpepresyo para sa mga platform ng teknolohiyang kalungkutan?

Karaniwang nag-aalok ang mga platform ng Grief tech ng mga tier na plano ng subscription. Ang mga presyo ay maaaring mula sa ilang dolyar bawat buwan hanggang ilang daang dolyar bawat taon, depende sa mga tampok at kalidad ng serbisyo.

5. Paano matutugunan ng lipunan ang mga isyung etikal na nakapaligid sa teknolohiya ng kalungkutan?

Iminumungkahi ng mga eksperto ang pagpapatupad ng mga regulasyon at pananggalang sa panahon ng proseso ng pagpaplano ng ari-arian. Maaaring kabilang dito ang pagsasama ng isang sugnay na "Huwag i-bot ako" upang protektahan ang privacy ng mga indibidwal at matiyak ang responsableng paggamit ng teknolohiya.