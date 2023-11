Ang Bagong Google Pixel 8 ay Nagsorpresa sa Mga User sa Mas Maliwanag na Display

By

Ang pinakabagong mga flagship smartphone ng Google, ang Pixel 8 at Pixel 8 Pro, ay gumawa ng mga wave sa kanilang mga kahanga-hangang pag-upgrade ng hardware. Ang isa sa mga namumukod-tanging feature ng mga device na ito ay ang mga AMOLED display, na may label na "Actua" at "Super Actua." Bagama't kilala na ang Pixel 8 Pro para sa pinakamataas na ningning nito na 2,400 nits, lumalabas na ang regular na Pixel 8 ay mas kahanga-hanga kaysa sa naisip noong una.

Sinusukat ng Google ang pinakamataas na liwanag ng parehong mga telepono gamit ang "5% on-pixel ratio," na kumakatawan lamang sa maliit na porsyento ng display. Sa totoong buhay na paggamit, maaaring hindi maabot ng Pixel 8 Pro ang na-advertise na 2,400 nits, maliban sa HDR na content. Gayunpaman, ang mga kamakailang pagtuklas ng komunidad ng XDA-Developers ay nagbigay-liwanag sa katotohanan na ang regular na Pixel 8 ay talagang nalampasan ang mga claim ng Google.

Sa isang detalyadong pagsusuri ni Dylan Raga, natuklasan na ang display ng Pixel 8 ay maaaring umabot sa fullscreen brightness na hanggang 1,600 nits. Ito ay 200 nits na mas mataas kaysa sa opisyal na sinabi ng Google at mas mataas pa kaysa sa naobserbahan ni Raga nang subukan ang Pixel 8 Pro.

Kapansin-pansin, nakakamit ang karagdagang ningning na ito sa pamamagitan ng pagpapagana sa feature na "Smooth Display", na gumagamit ng 120Hz refresh rate. Kapag naka-off ang opsyong ito, maaabot ng panel sa regular na Pixel 8 ang inaasahang 1,400 nits gaya ng unang na-claim ng Google. Ang dahilan sa likod ng pagkakaiba-iba na ito ay nananatiling hindi maliwanag, ngunit ito sa huli ay nakikinabang sa mga gumagamit.

Ang mas mataas na antas ng liwanag sa Pixel 8 ay nagbibigay ng pinahusay na visual na karanasan, lalo na kapag tumitingin ng HDR na content. Kung ang mga user ay nanonood ng mga pelikula, naglalaro, o nagba-browse sa kanilang mga paboritong website, ang mas maliwanag na display ay nagdaragdag sa pangkalahatang kasiyahan at pagsasawsaw.

Ang pangako ng Google sa patuloy na pagpapabuti ng hardware ng smartphone nito ay makikita sa mga sorpresang inaalok ng mga kakayahan sa pagpapakita ng Pixel 8. Sa pamamagitan ng pagba-brand ng "Actua" na nagpapakita ng mga pagsulong sa teknolohiyang AMOLED, maaaring asahan ng mga user ang isang visual na nakamamanghang karanasan na hindi kailanman.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang pinakamataas na liwanag ng Google Pixel 8 Pro?

Ipinagmamalaki ng Pixel 8 Pro ang pinakamataas na liwanag na 2,400 nits, na ginagawa itong isa sa mga pinakamaliwanag na display sa US smartphone market.

2. Gaano kaliwanag ang regular na Google Pixel 8?

Taliwas sa mga unang claim ng Google, ang regular na Pixel 8 ay maaaring aktwal na umabot sa fullscreen na ningning na 1,600 nits, 200 nits na mas mataas kaysa sa opisyal na nakasaad.

3. Paano nakakamit ang sobrang liwanag sa regular na Pixel 8?

Ang pag-enable sa feature na “Smooth Display,” na gumagamit ng 120Hz refresh rate, ay nagbibigay-daan sa regular na Pixel 8 na makamit ang karagdagang 200 nits ng brightness.

4. Nakikinabang ba ang mga gumagamit ng mas mataas na liwanag?

Oo, ang mas mataas na antas ng liwanag ay nagpapahusay sa visual na karanasan, lalo na kapag tumitingin ng nilalamang HDR. Makakaasa ang mga user ng mas nakaka-engganyong at kasiya-siyang display.