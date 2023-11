Nagtatakda ang Ubisoft ng Bagong Pamantayan: Ang Fast-Forwarding Cutscenes ay isang Game-Changer

By

Inihayag ng Ubisoft ang isang kapana-panabik na tampok sa paparating nitong laro ng mobile looter shooter, The Division Resurgence. Bagama't ang mga fast-forwarding cutscenes ay hindi isang groundbreaking na konsepto, ito ay isang tampok na bihirang makita sa mga laro ngayon. Ang game-changer na ito ay nag-iwan sa mga manlalaro na sabik na umasa sa paglabas ng laro sa 2024, na may pag-asa na ito ay magiging isang karaniwang pagsasama sa lahat ng hinaharap na mga video game.

Natuklasan ang kakayahan nang hindi sinasadya, nahanap ng mga manlalaro ang kanilang mga sarili na bumibilis sa mahahabang cutscenes sa The Division Resurgence sa isang simpleng pagpindot lang sa screen. Maging ito ay isang karakter na tahimik na naglalakad o labis na pag-uusap tungkol sa isang misyon, ang mga manlalaro ay maaari na ngayong magmadali sa mga eksenang ito, makatipid ng oras at gawing mas kasiya-siya ang laro.

Habang ang paglaktaw sa mga cutscenes ay isang opsyon sa karamihan ng mga laro, kadalasan ay may pagnanais na mahuli ang bawat bit ng kaalaman at pagbuo ng karakter. Ang fast-forward na feature sa The Division Resurgence ay tumutugon sa pangangailangang ito, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na piliing bilisan ang mga bahagi ng cutscene. Ang menor de edad ngunit maimpluwensyang feature na ito ay hindi lamang isang kaloob ng diyos para sa mga manlalarong gustong mabilis na maipatuloy ang kwento ngunit mainam din para sa mga naglalaro sa mga mobile device, na nagbibigay ng kakayahang umangkop upang tapusin ang gameplay anumang sandali.

Ang pangako ng Ubisoft sa pagpapahusay ng karanasan ng manlalaro ay kapuri-puri. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng fast-forward na opsyon sa The Division Resurgence, nagtakda sila ng bagong pamantayan sa industriya ng gaming. Ang mga manlalaro ay sabik na ngayong makita ang tampok na ito na ipinatupad sa hinaharap na mga laro ng Ubisoft, tulad ng The Division 3 at The Division Heartland.

Ang pag-asa ay kapansin-pansin, at ang mga tagahanga ng mga laro ng Ubisoft ay hindi maaaring makatulong ngunit manabik nang labis ang kaginhawahan at kasiyahan na dulot ng tampok na fast-forwarding. Sa pangunguna ng Ubisoft, maaaring mapansin ng ibang mga developer ng laro at pag-isipang isama ang feature na ito sa pagbabago ng laro sa sarili nilang mga likha.

FAQ:

Q: Ang Division Resurgence ba ang unang laro na may tampok na fast-forwarding cutscenes?

A: Hindi, ang ilang mga JRPG at iba pang mga laro ay may kasamang katulad na mga tampok sa nakaraan.

Q: Maaari ko bang ganap na laktawan ang mga cutscenes sa The Division Resurgence?

A: Oo, tulad ng karamihan sa mga laro, pinapayagan ng The Division Resurgence ang mga manlalaro na ganap na laktawan ang mga cutscenes kung ninanais.

Q: Kailan opisyal na ilulunsad ang The Division Resurgence?

A: Ang laro ay kasalukuyang nasa beta testing at inaasahang ilulunsad sa 2024.