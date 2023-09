Ang Butchered Irish Accent sa Starfield Sparks Controversy

By

Ang pinakaaabangang laro, ang Starfield, na binuo ni Bethesda, ay kamakailan ay sinisiraan dahil sa hindi magandang naisagawa nitong Irish accent. Ang mga manlalaro at kritiko ay parehong nabigla at nabigo sa paglalarawan ng accent, na inilarawan bilang isang "kasuklam-suklam."

Ang isyu ng maling pagkatawan ng mga accent ay hindi na bago sa mundo ng media, ngunit tila nadala ito ng Starfield sa isang bagong antas. Maraming mga indibidwal mula sa Ireland, na pamilyar sa mga nuances ng kanilang sariling mga diyalekto, ay nagpahayag ng kanilang pagkabigo sa hindi tumpak na paglalarawan.

Bagama't ang ilan ay maaaring magtaltalan na ang pagkuha ng mga aktwal na Irish na aktor upang ipahayag ang mga tungkuling ito ang magiging pinakamadaling solusyon, ito ay hindi inaasahan na ang accent ay mabigyang-katarungan. Sa kasamaang palad, ang pangunahing pangangailangan na ito ay tila nalampasan sa pagbuo ng Starfield.

Ang Twitter ay binaha ng mga komento na nagha-highlight sa mahinang kalidad ng Irish accent sa laro. Inihambing ito ng ilan sa isang pangunahing American accent na may paminsan-minsang paggamit ng mga stereotypical na Irish na parirala. Ito ay tinawag na "nakakabigla" at "hindi kapani-paniwala" ng mga nakaranas nito mismo.

Hindi ito ang unang pagkakataon ng isang hindi magandang naisagawa na Irish accent sa mundo ng paglalaro. Gayunpaman, ang mga kamakailang pamagat tulad ng Assassin's Creed Valhalla ay nakagawa ng isang mas mahusay na trabaho ng tumpak na kumakatawan sa accent. Nakakadismaya na makita na ang Starfield ay hindi nakuha ang marka sa bagay na ito.

Sa kabila ng kontrobersya na pumapalibot sa Irish accent, nagawa pa rin ng Starfield na makakuha ng tagumpay sa ibang mga lugar. Ang laro ay nakatanggap ng mga positibong pagsusuri at mahusay na gumaganap sa mga benta.

Sa konklusyon, ang pinatay na Irish accent sa Starfield ay nagdulot ng galit sa mga manlalaro at kritiko. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng kahalagahan ng tumpak na representasyon sa media, at nagsisilbing paalala na higit na pagsisikap ang dapat gawin upang matiyak ang pagiging tunay sa mga paglalarawan ng iba't ibang kultura at punto.

